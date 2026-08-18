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Un arresto per tentato furto aggravato e detenzione di stupefacenti nel rione Mirteto. Un giovane di origine marocchina è stato bloccato mentre cercava di forzare l’ingresso di una struttura dedicata all’accoglienza di donne vittime di violenza e persone indigenti. L’operazione è stata resa possibile grazie a una segnalazione al numero di emergenza 112.

L’intervento della Polizia: la segnalazione e il fermo

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel rione Mirteto, dove una chiamata al 112 ha segnalato la presenza di un uomo intento a scassinare la porta di un’abitazione. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti con tempestività, sorprendendo il sospettato proprio mentre stava forzando l’ingresso della struttura.

Il luogo colpito: una struttura per donne e persone fragili

Gli accertamenti svolti dagli agenti hanno permesso di chiarire che l’immobile preso di mira non era una semplice abitazione privata, ma una struttura gestita da un’associazione locale. L’edificio, infatti, è destinato all’accoglienza di donne vittime di violenza di genere e persone in stato di indigenza, rendendo l’episodio particolarmente grave per la vulnerabilità delle persone che vi trovano rifugio.

L’identità dell’arrestato e il materiale sequestrato

L’uomo fermato è un ventenne di origine marocchina, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio e droga. Al momento del fermo, il giovane è stato trovato in possesso di diversi attrezzi da scasso e di circa 2,5 grammi di hashish, suddivisi in tre involucri. Il materiale è stato sequestrato dagli agenti come prova dei reati contestati.

L’arresto e le decisioni del Tribunale

Dopo il fermo, il ventenne è stato arrestato con le accuse di tentato furto aggravato e detenzione di stupefacenti. Il giovane è stato condotto davanti al Giudice per il rito direttissimo. Il Tribunale di Massa ha convalidato l’arresto e disposto per lui la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. L’episodio avvenuto a Massa ha suscitato particolare attenzione per la delicatezza del luogo colpito e per la rapidità dell’intervento delle forze dell’ordine, che hanno impedito conseguenze peggiori per le persone ospitate nella struttura.

IPA