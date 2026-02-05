Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per tentato furto e aggressione: questo il bilancio dell’intervento condotto dalla Polizia di Stato nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 febbraio 2026 a Bologna. Un cittadino tunisino di 18 anni è stato fermato in flagranza mentre cercava di introdursi furtivamente in un appartamento. L’operazione è stata avviata a seguito di una segnalazione giunta al 113 da parte di una residente che aveva notato movimenti sospetti fuori dalla propria abitazione.

La segnalazione a Bologna

L’episodio si è verificato all’una di notte in Via Amendola, nel centro di Bologna. Una donna, insospettita da alcuni rumori provenienti dal pianerottolo, ha osservato dallo spioncino della porta un individuo incappucciato intento ad armeggiare all’esterno della sua abitazione situata al secondo piano di un condominio.

La chiamata tempestiva al numero di emergenza ha permesso agli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di intervenire rapidamente.

Il fermo in flagranza e la perquisizione

Gli operatori di Volante, giunti in pochi istanti sul posto, hanno sorpreso il giovane tunisino travisato da un passamontagna all’interno del vano scale dell’edificio. Alla vista degli agenti il ragazzo ha tentato di allontanarsi, ma è stato immediatamente bloccato.

Nel corso della perquisizione personale, sono stati rinvenuti oggetti utili all’effrazione.

Il comportamento violento in Questura

Una volta condotto presso gli uffici della Questura di Bologna il giovane ha dato in escandescenze, manifestando un atteggiamento estremamente violento e minaccioso sia nei confronti degli operatori che verso sé stesso.

Ha tentato di colpire i poliziotti con una lametta che era riuscito a occultare durante il fermo. Dopo alcuni minuti di tensione gli agenti sono riusciti a disarmarlo senza ulteriori conseguenze.

I precedenti e le accuse

Dagli accertamenti effettuati è emerso che il ragazzo, irregolare sul territorio nazionale, era già noto alle forze dell’ordine. Su di lui gravavano numerosi precedenti e condanne per reati contro il patrimonio, la persona, la pubblica amministrazione e in materia di stupefacenti.

Era inoltre destinatario di un avviso orale, misura di prevenzione prevista per soggetti ritenuti socialmente pericolosi.

L’arresto e le misure successive

Alla luce dei fatti il giovane è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e tentato furto in abitazione.

Dopo la convalida dell’arresto il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di firma. Nel frattempo,l’Ufficio Immigrazione della Questura ha avviato le procedure per l’espulsione dal territorio nazionale.

IPA