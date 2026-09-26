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Un giovane denunciato per truffa, questo il bilancio di un intervento della Polizia Stradale avvenuto nei pressi di Vasto Sud (Chieti), dove un automobilista di ritorno in Belgio è stato indotto a fermarsi in autostrada da un malintenzionato che ha tentato di estorcergli 150 euro con la cosiddetta “truffa dello specchietto rotto“.

L’intervento a Vasto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi lungo l’autostrada A14, poco prima del casello di Vasto Sud (Chieti).

Un giovane di 25 anni è stato scoperto e denunciato dagli agenti della Sottosezione Polizia Stradale locale per aver tentato di raggirare un automobilista straniero con una nota tecnica di truffa.

La dinamica della truffa

L’automobilista, che viaggiava in compagnia della moglie verso il Belgio, è stato avvicinato dal giovane truffatore mentre percorreva l’autostrada.

Il malintenzionato, con insistenza, ha costretto la coppia a fermarsi in una piazzola di sosta, sostenendo di aver subito un danno allo specchietto retrovisore durante un sorpasso.

Il tentativo di estorsione

Approfittando dei modi aggressivi e intimidatori, il giovane ha cercato di convincere l’automobilista a consegnargli 150 euro per evitare l’intervento delle forze dell’ordine e possibili complicazioni sulla polizza assicurativa.

La vittima, spaventata, stava per cedere alla richiesta quando è stata salvata dall’arrivo tempestivo di una pattuglia della Polizia Stradale.

L’intervento della Polizia

Gli agenti, impegnati nei consueti servizi di vigilanza e controllo sull’autostrada, sono intervenuti proprio nel momento in cui stava per avvenire la consegna del denaro.

Riconosciuta la messinscena della “truffa dello specchietto”, hanno immediatamente fermato il giovane e raccolto le testimonianze dei presenti.

Le conseguenze per il truffatore

Il responsabile, un ragazzo di 25 anni, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria competente per truffa. Inoltre, è attualmente al vaglio l’adozione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio, che potrebbe impedirgli di tornare nella zona di Vasto Sud per un determinato periodo.

IPA