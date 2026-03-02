Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 42enne è stato denunciato per tentata truffa al termine di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Parma nella giornata di lunedì 23 febbraio 2026. L’uomo, di origine campana, è stato individuato e fermato dalla Squadra Mobile mentre cercava di mettere a segno un raggiro ai danni di un residente di via Grenoble. Il provvedimento è stato adottato nell’ambito dei servizi intensificati per il contrasto ai reati contro il patrimonio.

Tentata truffa a Parma

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato l’intervento è scaturito da un controllo mirato effettuato dal personale della Squadra Mobile. Gli agenti hanno notato il sospetto all’uscita di un condominio di via Grenoble, dove si era introdotto con fare circospetto.

Durante il controllo il 42enne ha ricevuto alcune videochiamate, mostrando segni di nervosismo che hanno insospettito ulteriormente gli operatori. Gli agenti hanno quindi deciso di approfondire la situazione, verificando direttamente con i condomini se fossero stati vittime di reati o avessero notato comportamenti anomali.

Il tentativo di truffa ai danni di un anziano

Le verifiche hanno dato esito positivo: un residente del palazzo, 63enne, ha raccontato agli agenti di aver appena subito un tentativo di truffa. Secondo la testimonianza l’uomo si era presentato come un maresciallo dei Carabinieri dopo che la vittima aveva ricevuto una telefonata da un altro sedicente appartenente all’Arma.

Quest’ultimo aveva chiesto di controllare la presenza di preziosi e monili in oro in casa, sostenendo che fossero stati rapinati a un gioielliere da malviventi fuggiti a bordo di un’auto intestata alla figlia dell’anziano.

Il colpo sventato grazie alla prontezza della vittima

Il tentativo di truffa non è andato a buon fine grazie alla prontezza della vittima, che ha intuito l’inganno e ha allontanato il malvivente dalla propria abitazione.

Gli agenti, intervenuti tempestivamente, hanno potuto constatare che i preziosi e i monili in oro erano ancora presenti sul letto matrimoniale e non erano stati trafugati.

Il profilo del sospettato e i provvedimenti adottati

L’uomo fermato, di origini napoletane e già noto alle forze dell’ordine per numerosissimi precedenti specifici, è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per tentata truffa.

In considerazione della sua elevata pericolosità sociale, desunta dai precedenti, il Questore ha emesso nei suoi confronti il divieto di ritorno nel Comune di Parma per la durata di 4 anni.

