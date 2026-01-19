Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e una denuncia: questo il risultato dell’intervento della Polizia di Stato a Cornigliano, Genova, dove un uomo di 48 anni è stato fermato per tentata rapina e ricettazione dopo essere stato sorpreso a scassinare le slot machine di un bar nella notte tra lunedì e martedì. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di diversi strumenti da scasso e oggetti rubati tra cui un motorino risultato provento di furto. L’episodio si è verificato in via dei Sessanta, dove i proprietari del locale sono intervenuti dopo l’attivazione dell’allarme.

Tentato furto a Cornigliano, Genova

L’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino, precisamente alle ore 3.45, quando una pattuglia del Commissariato di Cornigliano (Genova) è intervenuta in via dei Sessanta a seguito di una segnalazione di allarme proveniente da un bar della zona.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti,i proprietari del bar, allertati dal sistema di sicurezza, si sono recati immediatamente presso il loro esercizio commerciale. Una volta giunti sul posto hanno scoperto che all’interno del locale si trovava un uomo intento a forzare le macchinette slot machine. Gli agenti, arrivati poco dopo, sono entrati nel bar e hanno individuato il sospetto nascosto dietro una delle slot, che era stata precedentemente staccata dal muro.

Il tentativo di fuga e la reazione violenta

In un primo momento il 48enne ha dato l’impressione di voler collaborare con le forze dell’ordine. Tuttavia, improvvisamente, ha aggredito gli agenti nel tentativo di guadagnarsi la fuga.

Il suo tentativo è stato però rapidamente bloccato: gli operatori lo hanno immobilizzato e tratto in arresto, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente.

Il materiale sequestrato e i precedenti dell’arrestato

Durante la perquisizione l’uomo è stato trovato in possesso di due forbici, un coltello, un grimaldello modello “short Hook”, due utensili da taglio e un paio di orecchini che sono risultati essere di proprietà della titolare del bar.

Tutti questi oggetti sono stati sequestrati dagli agenti come prove a carico del sospetto. Inoltre dagli accertamenti è emerso che il fermato aveva già svariati precedenti di Polizia.

Le accuse: tentata rapina, ricettazione e possesso di chiavi alterate

L’uomo è stato arrestato per tentata rapina e denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e ricettazione.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno permesso di ricostruire l’arrivo del sospetto sul luogo del reato: il 48enne è stato infatti ripreso mentre giungeva in motorino, risultato poi essere rubato. Questo elemento ha aggravato ulteriormente la sua posizione portando alla denuncia per ricettazione.

L’identificazione e la direttissima

Una volta condotto in Questura l’uomo è stato identificato come un residente in zona. Per lui è stata fissata la direttissima nella mattinata successiva all’arresto.

L’episodio avvenuto in via dei Sessanta si inserisce in un contesto di crescente attenzione da parte delle forze dell’ordine nei confronti dei reati predatori che colpiscono le attività commerciali, in particolare durante le ore notturne.

L’intervento tempestivo degli agenti del Commissariato di Cornigliano ha permesso di sventare un furto ai danni del bar e di assicurare alla giustizia un soggetto già noto per precedenti analoghi.

Conclusioni

Il caso di via dei Sessanta rappresenta un esempio di come la collaborazione tra cittadini, titolari di esercizi commerciali e forze dell’ordine possa risultare determinante nella prevenzione e repressione dei reati. Grazie all’allarme tempestivo e all’intervento della Polizia, è stato possibile evitare che il 48enne portasse a termine il suo piano criminoso. Per ulteriori dettagli sull’episodio e sull’esito della direttissima, si rimanda alle prossime comunicazioni ufficiali.

