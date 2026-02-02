Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per rapina aggravata: questo il bilancio di un intervento dei Carabinieri avvenuto nella tarda serata di ieri a Brescia. Un uomo di 32 anni, pregiudicato e senza fissa dimora, è stato fermato in flagranza dopo aver aggredito un 65enne italiano per sottrargli il portafoglio. L’episodio si è verificato in via Camozzi dove il responsabile, armato di coltello, è stato bloccato dai militari grazie alla segnalazione di un passante.

Paura nel centro di Brescia

L’allarme è scattato quando un cittadino ha contattato il 112 NUE dopo aver notato un uomo di origine marocchina, armato di coltello, intento a compiere una rapina ai danni di un anziano.

I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brescia sono intervenuti rapidamente in via Camozzi, riuscendo a individuare e bloccare il sospettato mentre era ancora sul luogo dell’aggressione.

La dinamica dell’aggressione

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri l’aggressore avrebbe prima tentato di colpire la vittima con un coltello, senza però riuscire a ferirla. Nonostante il tentativo fallito l’uomo ha poi sferrato due pugni al volto del 65enne, riuscendo così a impossessarsi del suo portafoglio.

L’azione violenta ha attirato l’attenzione di un passante, che ha prontamente segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine.

L’arresto e le ulteriori accuse

Il 32enne è stato arrestato in flagranza di reato per rapina aggravata. Oltre a questa accusa l’uomo è stato anche denunciato per la violazione della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Brescia e per le lesioni provocate al passante che aveva tentato di bloccarlo.

Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato condotto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Brescia, dove attende il rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.

Le indagini e le misure adottate

I Carabinieri hanno provveduto a raccogliere tutte le testimonianze e a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

L’Autorità Giudiziaria ha disposto la custodia dell’uomo nelle camere di sicurezza in attesa della convalida dell’arresto e dell’udienza di convalida che si terrà nelle prossime ore. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di evitare conseguenze più gravi sia per la vittima sia per i cittadini presenti in zona.

Il contesto e le reazioni

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona di via Camozzi, già teatro in passato di episodi di microcriminalità.

Le forze dell’ordine hanno ribadito l’importanza della collaborazione dei cittadini, sottolineando come la segnalazione tempestiva abbia consentito di fermare l’aggressore e di assicurarlo alla giustizia. L’attenzione resta alta per prevenire ulteriori episodi simili e garantire la sicurezza pubblica.

