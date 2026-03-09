Tenta di rapire un bambino dall'auto parcheggiata al supermercato a Latina, inseguito dal papà e arrestato

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di rapire un bambino prelevandolo da un’auto in sosta nel parcheggio di un supermercato a Latina. A scongiurare il tentativo sono state le urla della madre, presente all’interno dell’abitacolo, che ha attirato l’attenzione del padre che si è lanciato all’inseguimento dell’uomo e lo ha immobilizzato fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

Paura nel parcheggio di un supermercato a Latina

I fatti risalgono al pomeriggio di domenica 8 marzo. Un 34enne si aggirava con fare sospetto nel parcheggio di un supermercato, a Latina, e per questo era già stato invitato ad allontanarsi ed era stato segnalato.

Improvvisamente l’uomo si è avvicinato a un’auto in sosta. Sul sedile passeggero era seduta una donna, mentre su un seggiolino installato sul sedile posteriore c’era un bambino.

Quindi l’uomo ha aperto la portiera e ha tentato di afferrare il piccolo. Immediata è stata la reazione della madre, che si è messa ad urlare attirando l’attenzione del marito.

Quest’ultimo si è lanciato verso l’uomo che nel frattempo si era messo in fuga, quindi è riuscito a raggiungerlo insieme ad altri presenti e a bloccarlo. In quel momento stava arrivando una volante della Polizia, richiamata proprio dalla segnalazione del testimone che aveva notato gli atteggiamenti sospetti dell’uomo. Lo riporta l’agenzia Dire.

L’arresto dopo il tentato rapimento del bambino

La polizia ha perquisito lo sconosciuto e gli ha trovato un martello di gomma addosso. Il 34enne è stato identificato come un cittadino iracheno risultato irregolare sul territorio italiano, scrive il Corriere della Sera.

Latina Today scrive che l’uomo è stato dunque arrestato con l’accusa di tentato sequestro di persona e porto di armi e oggetti atti ad offendere. Dopo gli accertamenti di rito è stato condotto in carcere.

Il messaggio della sindaca di Latina

La sindaca di Latina Matilde Celentano, in una nota riportata da Latina Today, ha espresso “la più totale solidarietà alla madre e al piccolo coinvolti in questo terribile frangente”.

“Non abbasseremo la guardia”, ha aggiunto esprimendo il proposito di “potenziare la videosorveglianza e il presidio delle zone sensibili”. Recentemente episodi simili si sono verificati a Caivano e Bergamo, fortunatamente senza gravi conseguenze.