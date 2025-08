Tenta di rapire una bambina a Roma davanti alla madre, arrestato clochard ubriaco: era armato di una bottiglia

A Roma, in zona Marconi, un uomo di 44 anni di nazionalità romena, senza fissa dimora e con precedenti penali, ha tentato di rapire una bambina di 7 anni. L’intervento di alcuni cittadini presenti e l’azione rapida dei genitori hanno evitato il peggio. L’uomo è stato arrestato per tentato sequestro di persona e si trova in custodia cautelare in carcere.

Uomo ubriaco tenta di rapire bambina a Roma

I fatti si sono svolti domenica 27 luglio. Secondo la ricostruzione, l’episodio è avvenuto intorno alle 21:00 nei pressi di piazzale della Radio, una zona molto frequentata del quartiere Portuense.

Diverse chiamate al numero di emergenza 112 hanno segnalato la presenza di un individuo che cercava di portare via con la forza una bambina dalla madre.

Alcuni testimoni hanno raccontato che l’uomo, in evidente stato di ebbrezza, sarebbe riuscito a strappare per un attimo la piccola dalle mani materne, tentando di allontanarsi con lei.

Madre e figlia minacciate con una bottiglia

La donna, terrorizzata, è riuscita a riprendersi la figlia e a rifugiarsi all’interno di un negozio vicino, mentre il 44enne le inseguiva, brandendo una bottiglia e minacciandole di nuovo.

La scena ha attirato l’attenzione di diversi passanti, alcuni dei quali sono intervenuti immediatamente per bloccare l’uomo. Pochi istanti dopo è arrivato anche il padre, che insieme ad altri cittadini ha immobilizzato il 44enne fino all’arrivo dei carabinieri.

I militari hanno arrestato l’aggressore e lo hanno portato in caserma per l’identificazione. La bambina, spaventata ma illesa, è stata affidata alle cure dei genitori e a un’équipe di psicologi.

Verso il processo per tentato sequestro

Le testimonianze raccolte e la denuncia dei genitori hanno permesso di formalizzare l’accusa di tentato sequestro di persona.

Il tribunale di Roma ha convalidato l’arresto, disponendo per l’uomo la custodia cautelare in carcere in attesa del processo.

Le indagini proseguono per chiarire se l’uomo fosse già stato coinvolto in episodi simili in passato.