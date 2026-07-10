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Un arresto per tentata rapina impropria, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nel pomeriggio di ieri a Modena. Un uomo di 32 anni è stato fermato dopo aver aggredito un dipendente di un supermercato nel tentativo di sottrarsi al pagamento della merce rubata.

L’episodio a Modena

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle ore 15.30 presso un supermercato situato nella zona Madonnina di Modena.

La Squadra Volante è intervenuta prontamente in seguito a una chiamata al 112NUE effettuata da un dipendente dell’esercizio commerciale.

Il tentativo di furto e l’aggressione

L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli agenti, aveva prelevato alcuni prodotti alimentari dagli scaffali del supermercato, nascondendoli all’interno di una borsa.

Successivamente, ha cercato di oltrepassare le barriere della cassa senza pagare il dovuto, compiendo così un tentativo di furto. Quando un dipendente si è accorto del comportamento sospetto e lo ha invitato a regolarizzare la posizione, l’indagato ha reagito con violenza, aggredendo il lavoratore e mordendolo a una mano, per poi tentare la fuga.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Grazie alla descrizione dettagliata fornita dal personale del supermercato, gli agenti della Squadra Volante sono riusciti a individuare e bloccare il 32enne nelle immediate vicinanze del luogo dell’accaduto.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto con l’accusa di tentata rapina impropria.

L’udienza e la misura cautelare

Nella mattinata odierna si è svolta l’udienza di convalida presso il Tribunale di Modena. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare della custodia in carcere, in attesa dei successivi sviluppi giudiziari.

IPA