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Un uomo di 33 anni è stato arrestato per rapina aggravata dopo aver aggredito un dipendente del Centro Commerciale Coop Grondaie. Il fatto è avvenuto nella mattinata del 23 aprile a Siena, dove il presunto responsabile, già noto alle forze dell’ordine per precedenti furti, è stato fermato dalla polizia dopo una fuga nel centro storico. L’uomo era sottoposto al divieto di dimora in città, misura che aveva violato al momento dell’arresto.

L’intervento a Siena

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando il sospettato, cittadino straniero, si è introdotto nel supermercato Coop Grondaie.

Il personale, che lo conosceva per precedenti reati simili, lo ha notato mentre si aggirava tra gli scaffali e occultava della merce nello zaino.

I fatti: la rapina e l’aggressione

Secondo la ricostruzione fornita dagli inquirenti, il 33enne ha tentato di uscire dal supermercato senza pagare. I dipendenti hanno cercato di fermarlo, ma uno di loro è stato colpito violentemente al volto.

L’aggressione ha causato una frattura alle ossa nasali del lavoratore, che ha ricevuto una prognosi di 30 giorni e ha richiesto l’intervento del personale sanitario.

L’inseguimento e l’arresto

Intorno alle 12 la Sala Operativa della Questura ha diramato l’allarme a tutte le pattuglie, segnalando la rapina appena avvenuta e fornendo la descrizione del presunto autore, fuggito a piedi verso il centro città, seguito da due persone dell’esercizio commerciale.

Gli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, insieme alla Squadra Mobile, sono intervenuti rapidamente e hanno bloccato il sospettato in Piazza Gramsci, procedendo all’arresto.

Il sequestro della refurtiva e del coltello

Durante la perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso della merce sottratta e di un coltello lungo 19 cm, con una lama di 7 cm.

Entrambi gli oggetti sono stati sequestrati dagli agenti. Il fermato, in evidente stato di agitazione, non ha saputo fornire spiegazioni plausibili riguardo ai fatti contestati.

I precedenti e le misure cautelari

Dagli accertamenti successivi è emerso che il 33enne era già stato più volte denunciato e arrestato per altri reati, sempre commessi a Siena.

Inoltre, risultava sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora in città, disposta dal Gip presso il Tribunale di Siena in occasione dell’udienza di convalida di un precedente arresto avvenuto il 18 marzo. Contestualmente, il Questore Angeloni aveva emesso nei suoi confronti anche misure di prevenzione, tra cui il Dacur per le zone della stazione ferroviaria e limitrofe, oltre all’Avviso orale.

Al termine degli accertamenti, il cittadino straniero è stato condotto presso la Casa Circondariale di Siena, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria per l’udienza di convalida dell’arresto.

IPA