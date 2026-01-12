Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato denunciato per furto aggravato e minacce dalla Polizia di Stato per un fatto avvenuto in un supermercato di Como. L’uomo, un 37enne russo senza fissa dimora e privo di documenti, è stato fermato dopo aver tentato di sottrarre una bottiglia di vino e aver minacciato i dipendenti dell’esercizio commerciale.

Furto e minacce in un supermercato a Como

L’episodio si è verificato nella prima serata di sabato 10 gennaio, intorno alle 20, quando una volante dell’U.P.G.S.P. è stata inviata in Piazza Matteotti all’interno di un supermercato di Como, in seguito alla segnalazione di un furto di merce da parte di un uomo sulla 30ina, presumibilmente di nazionalità russa.

Giunti sul posto gli agenti hanno raccolto le testimonianze dei dipendenti del supermercato. Questi ultimi hanno riferito di aver visto il 37enne prelevare dagli scaffali una bottiglia di vino e nasconderla nei pantaloni.

Dopo aver oltrepassato le casse senza pagare il sospetto è stato fermato dai lavoratori, che sono stati subito minacciati dall’uomo. Brandendo la bottiglia, il 37enne avrebbe pronunciato la frase: “Se non mi fate uscire vi faccio male”, scagliando a terra uova e altri alimenti nel tentativo di guadagnarsi la fuga.

La situazione al momento dell’arresto

Gli agenti hanno trovato il sospetto in evidente stato di agitazione, con un forte alito vinoso e la merce rotta sparsa sul pavimento.

L’uomo, privo di documenti di identificazione e incapace di dialogare a causa dello stato di ebbrezza, è stato accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti.

L’uomo era già noto alle forze dell’ordine

In Questura sono emersi i precedenti del 37enne in materia di immigrazione, reati contro la persona e contro il patrimonio.

È stata inoltre confermata la sua irregolarità sul territorio italiano, circostanza già all’attenzione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Como.

Al termine degli accertamenti il cittadino russo è stato denunciato in stato di libertà per minaccia e furto aggravato. Inoltre, è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza. Secondo le fonti delle forze dell’ordine non ci sarebbero state conseguenze per i dipendenti del supemercato di piazza Matteotti minacciati e vessati dal 37enne prima dell’arrivo delle autorità dopo la segnalazione ricevuta dal punto vendita.

