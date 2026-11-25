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A Pompei la polizia ha arrestato un 39enne con l’accusa di tentata rapina impropria e lesioni personali aggravate. Secondo la ricostruzione degli agenti, l’uomo avrebbe sottratto alcune bottiglie di alcolici da un negozio e poi aggredito l’addetto alla vigilanza.

L’intervento in un negozio di Pompei

Gli agenti del Commissariato di Pompei (Napoli) sono intervenuti in via Macello dopo la segnalazione di un furto in un’attività commerciale.

I poliziotti, impegnati nel servizio di controllo del territorio, hanno raggiunto il luogo e bloccato il sospettato mentre cercava di divincolarsi dalla presa del vigilante.

La ricostruzione della rapina

Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire che l’uomo era entrato poco prima nel negozio e aveva preso degli alcolici. L’addetto alla vigilanza si è accorto di quanto stava accadendo e ha cercato di fermarlo, ma è stato aggredito fisicamente.

Il 39enne è stato quindi sottoposto a perquisizione personale: aveva ancora con sé la merce sottratta.

L’arresto del 39enne

Per la tentata rapina impropria e le lesioni personali aggravate, il 39enne è stato arrestato dagli agenti.

Gli alcolici sono stati restituiti al titolare dell’esercizio commerciale.

IPA