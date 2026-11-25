Tenta di rubare alcolici in un negozio e picchia il vigilante che tenta di fermarlo a Pompei, arrestato 39enne
Un 39enne irregolare è stato arrestato a Pompei per tentata rapina impropria e lesioni dopo aver sottratto alcolici e aggredito un vigilante.
A Pompei la polizia ha arrestato un 39enne con l’accusa di tentata rapina impropria e lesioni personali aggravate. Secondo la ricostruzione degli agenti, l’uomo avrebbe sottratto alcune bottiglie di alcolici da un negozio e poi aggredito l’addetto alla vigilanza.
L’intervento in un negozio di Pompei
Gli agenti del Commissariato di Pompei (Napoli) sono intervenuti in via Macello dopo la segnalazione di un furto in un’attività commerciale.
I poliziotti, impegnati nel servizio di controllo del territorio, hanno raggiunto il luogo e bloccato il sospettato mentre cercava di divincolarsi dalla presa del vigilante.
La ricostruzione della rapina
Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire che l’uomo era entrato poco prima nel negozio e aveva preso degli alcolici. L’addetto alla vigilanza si è accorto di quanto stava accadendo e ha cercato di fermarlo, ma è stato aggredito fisicamente.
Il 39enne è stato quindi sottoposto a perquisizione personale: aveva ancora con sé la merce sottratta.
L’arresto del 39enne
Per la tentata rapina impropria e le lesioni personali aggravate, il 39enne è stato arrestato dagli agenti.
Gli alcolici sono stati restituiti al titolare dell’esercizio commerciale.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.