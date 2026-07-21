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Un arresto per rapina, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato avvenuto nella serata di ieri a Verona. Un cittadino marocchino di 42 anni è stato fermato dopo aver aggredito un addetto alla sicurezza e opposto una violenta resistenza agli agenti, in seguito a un tentativo di furto di una bottiglia di superalcolico in un supermercato cittadino.

L’intervento a Verona

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 20:00 di ieri sera.

Diverse segnalazioni sono giunte alla Sala Operativa della Questura, che ha inviato le Volanti presso un centro commerciale di Verona, dove era stata segnalata una violenta lite all’esterno di un supermercato.

Il tentativo di furto e l’aggressione al vigilante

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il cittadino marocchino avrebbe prelevato una bottiglia di bevanda superalcolica dagli scaffali, danneggiato il dispositivo antitaccheggio e oltrepassato le casse senza pagare.

Nel tentativo di allontanarsi, è stato bloccato dall’addetto alla sicurezza, ma ha reagito con estrema violenza: lo ha colpito con gomitate e pugni e lo ha morso a una mano, nel tentativo di assicurarsi la fuga.

La resistenza agli agenti e lo stato di alterazione

All’arrivo delle pattuglie, gli agenti hanno trovato l’uomo in evidente stato di agitazione psicofisica. Nonostante i ripetuti tentativi di calmarlo, il soggetto ha mantenuto un atteggiamento aggressivo, opponendo una violenta resistenza, cercando più volte di colpire, mordere e sputare contro i poliziotti.

La situazione ha richiesto l’intervento di più equipaggi per riuscire a immobilizzarlo.

Condotta violenta anche in Questura

La condotta aggressiva è proseguita anche durante il trasporto in Questura e all’interno degli uffici: l’uomo ha colpito ripetutamente il divisorio dell’auto di servizio, ha tentato di sottrarsi al controllo e ha opposto ulteriore resistenza durante le operazioni di identificazione.

Considerato il persistente stato di alterazione, è stato richiesto l’intervento del personale sanitario, che ha trasportato il fermato al Pronto Soccorso per accertamenti e cure. Gli esami clinici hanno evidenziato uno stato di alterazione riconducibile all’assunzione di sostanze stupefacenti e di alcol.

Al termine degli accertamenti, il quarantaduenne – già noto alle forze dell’ordine e irregolare sul territorio nazionale – è stato arrestato per rapina, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ha atteso presso gli Uffici di Lungadige Galtarossa la celebrazione del rito direttissimo.

IPA