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È stato eseguito un arresto per tentata rapina impropria a Catania, in un grande magazzino di via Etnea. Un uomo di nazionalità marocchina di 27 anni è stato sorpreso mentre cercava di rubare costosi capi di abbigliamento e, nel tentativo di fuggire, ha aggredito due dipendenti del negozio.

L’intervento della Polizia e la dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in un grande magazzino situato in via Etnea, nel cuore di Catania. L’uomo, un cittadino marocchino di 27 anni, è stato individuato dal personale di vigilanza mentre si trovava nel locale deposito al piano seminterrato dell’esercizio commerciale.

Il personale di vigilanza, dopo aver notato movimenti sospetti, ha immediatamente attivato l’allarme, inviando una segnalazione alla Sala Operativa della Questura di Catania. Una pattuglia della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, già presente nella zona, è intervenuta rapidamente sul posto.

All’arrivo degli agenti, il 27enne è stato sorpreso mentre stava aggredendo due dipendenti del negozio, nel tentativo di divincolarsi e guadagnare la fuga prima dell’arrivo della Polizia. I due lavoratori sono rimasti lievemente feriti durante la colluttazione.

L’arresto e il recupero della refurtiva

L’uomo è stato prontamente bloccato dagli agenti, identificato e sottoposto a controllo. La refurtiva, costituita da alcuni capi di abbigliamento di valore, è stata recuperata e, dopo le necessarie verifiche, restituita al responsabile del negozio.

Le verifiche e la misura cautelare

Dai controlli effettuati nell’immediatezza, è emerso che il 27enne era già destinatario della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. L’uomo è stato quindi arrestato con l’accusa di tentata rapina impropria.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il cittadino marocchino è stato condotto in carcere dagli agenti, dove rimarrà in attesa dell’udienza di convalida, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA