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Furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, queste le accuse che hanno portato all’arresto di una donna italiana di 42 anni a Parma, dopo che la stessa è stata sorpresa a rubare in un esercizio commerciale e ha aggredito sia il personale del negozio che gli agenti intervenuti. L’episodio si è verificato nella mattinata, quando la donna è stata fermata dalla sicurezza dopo aver oltrepassato le barriere antitaccheggio, opponendo poi resistenza al controllo.

L’intervento a Parma

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento delle Volanti della Questura di Parma è avvenuto intorno alle ore 11 presso un esercizio commerciale di strada Mazzini, a seguito della segnalazione di un tentato furto.

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno individuato la donna, già nota alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, seduta a terra in evidente stato di agitazione, accanto all’addetto alla sicurezza e alla responsabile del negozio.

La dinamica dei fatti

La donna, di 42 anni, era circondata da sei zaini ancora muniti di etichetta, contenenti numerosi prodotti: cosmetici, articoli di cancelleria, libri, dispositivi elettronici e capi di abbigliamento, per un valore complessivo di oltre 1.200 euro.

La merce è stata ritenuta verosimilmente provento di furti commessi presso diversi esercizi commerciali cittadini. Secondo la ricostruzione degli agenti, la donna sarebbe stata fermata dall’addetto alla sicurezza subito dopo aver oltrepassato le barriere antitaccheggio. Alla richiesta di mostrare lo scontrino fiscale, la sospettata avrebbe tentato di allontanarsi, opponendo resistenza. Condotta nei locali di servizio del negozio, è stata trovata in possesso di ulteriore merce non pagata.

Comportamento aggressivo e lesioni

Durante il controllo, la donna ha assunto un atteggiamento aggressivo e offensivo, arrivando a colpire la responsabile dell’attività commerciale lanciandole contro un libro e, successivamente, a sputarle in volto.

Questi comportamenti hanno portato anche alla contestazione del reato di lesioni personali aggravate.

La reazione agli agenti

Accompagnata presso gli uffici della Questura per gli adempimenti di rito, la 42enne ha continuato a mantenere un comportamento violento nei confronti degli operatori di Polizia: ha rivolto loro ripetute offese, si è dimenata, ha scalciato, sputato a terra e tentato anche di fuggire per sottrarsi al controllo degli agenti.

Per questi motivi, è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, trattenuta presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del rito per direttissima.

Le accuse e le misure adottate

Oltre all’arresto per resistenza a pubblico ufficiale, la donna è stata denunciata in stato di libertà per i reati di inottemperanza al foglio di via obbligatorio, ricettazione, furto aggravato e lesioni personali aggravate.

L’udienza si è svolta nella mattinata seguente e si è conclusa con la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Parma.

IPA