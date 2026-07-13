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Un arresto per rapina impropria, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella mattinata del 6 luglio a Massa Carrara. Un cittadino italiano è stato fermato dopo un inseguimento a piedi, scattato in seguito a una segnalazione di furto presso un supermercato in Viale Roma. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe aggredito un addetto alla sicurezza per garantirsi la fuga con la refurtiva.

I fatti a Massa Carrara

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata del 6 luglio in zona Viale Roma, a Massa Carrara.

Tutto ha avuto inizio quando la centrale operativa della Questura ha ricevuto una chiamata di emergenza al 112, che segnalava un individuo in fuga, inseguito da un addetto alla vigilanza di un noto supermercato cittadino.

Il tentativo di furto e l’aggressione

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il sospettato si sarebbe presentato alle casse automatiche del supermercato, pagando soltanto un articolo di scarso valore, mentre nella sua borsa erano stati nascosti numerosi altri prodotti prelevati dagli scaffali.

Una volta oltrepassate le casse, l’uomo è stato fermato dall’addetto alla sicurezza per un controllo dello scontrino. In quel momento, il soggetto avrebbe assunto un comportamento aggressivo, cercando di distruggere la prova del pagamento e colpendo con violenza al petto l’operatore della sicurezza, nel tentativo di garantirsi la fuga con la refurtiva.

L’inseguimento e l’arresto

Nonostante il tentativo di allontanarsi, il fuggitivo è stato seguito costantemente dall’addetto alla vigilanza, che ha mantenuto il contatto visivo e ha fornito indicazioni dettagliate alla Sala Operativa della Questura.

Grazie alla tempestività della Squadra Volante, gli agenti sono riusciti a intercettare e bloccare l’uomo nei pressi di un esercizio pubblico in direzione mare. L’intervento coordinato tra il personale di sicurezza e le forze dell’ordine ha permesso di fermare il sospettato prima che potesse far perdere le proprie tracce.

La refurtiva recuperata

Durante la colluttazione, parte della merce sottratta è stata danneggiata. In totale, sono stati recuperati circa 33 prodotti alimentari per un valore complessivo superiore a 140 euro.

Gli articoli ancora integri sono stati immediatamente restituiti all’esercizio commerciale, mentre quelli danneggiati sono stati sequestrati come prova dell’accaduto.

Il profilo dell’arrestato

L’uomo arrestato, un cittadino italiano, risulta già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti specifici contro il patrimonio, la persona e la famiglia.

Dopo il fermo, è stato condotto presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’episodio, avvenuto a Massa Carrara, sottolinea l’importanza della collaborazione tra cittadini, addetti alla sicurezza e forze di polizia per la tutela della sicurezza pubblica.

IPA