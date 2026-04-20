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Un arresto per tentata rapina impropria, questoil bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto ieri pomeriggio a Genova, dove un 29enne nigeriano è stato fermato dopo aver aggredito una guardia giurata in un supermercato di Largo delle Fucine. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe colpito l’addetto alla sicurezza con un pugno e utilizzato uno spray urticante nel tentativo di fuggire, ma è stato bloccato dagli agenti e trovato in possesso di generi alimentari non pagati.

Tentata rapina a Genova

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 16.15, presso un supermercato situato in Largo delle Fucine, nel centro di Genova.

L’intervento delle forze dell’ordine è stato richiesto dall’addetto alla vigilanza del supermercato, che aveva fermato un individuo sospetto. La guardia giurata aveva notato il giovane mentre cercava di nascondere alcuni prodotti nello zaino. Insospettito dal comportamento, l’addetto ha chiesto all’uomo di mostrare il contenuto della borsa.

A quel punto il sospetto si è rifiutato e ha reagito con violenza: ha colpito la guardia con un pugno al volto, ferendolo allo zigomo, e ha utilizzato uno spray urticante contro di lui nel tentativo di guadagnarsi la fuga.

L’intervento della Polizia

Gli agenti delle volanti dell’U.P.G.S.P., giunti rapidamente sul posto, hanno raccolto le testimonianze dei presenti e ricostruito l’accaduto.

Dopo aver bloccato il sospetto, lo hanno identificato come un cittadino nigeriano di 29 anni, già pregiudicato. Nel controllo dello zaino, i poliziotti hanno rinvenuto generi alimentari sottratti dagli scaffali e non pagati.

L’arresto e le conseguenze

L’uomo è stato tratto in arresto con l’accusa di tentata rapina impropria e condotto presso le camere di sicurezza della Questura di Genova, in attesa della direttissima prevista per la giornata odierna.

IPA