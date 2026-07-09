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Un arresto con revoca del permesso di soggiorno, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Brescia, dove un cittadino senegalese di 43 anni è stato fermato per rapina impropria, lesioni volontarie e possesso illegale di oggetti atti ad offendere. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, è stato bloccato dagli addetti alla vigilanza di un supermercato dopo aver tentato un furto e aver aggredito il personale. L’espulsione dal territorio nazionale è stata disposta dal Questore per la pericolosità sociale del soggetto.

L’intervento a Brescia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi presso il supermercato Ipertosano di via Valcamonica a Brescia.

La richiesta di intervento urgente è giunta alla Centrale Operativa tramite il numero di emergenza “112 NUE”, segnalando un furto in atto all’interno dell’esercizio commerciale.

Dal furto all’aggressione

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, gli addetti alla vigilanza del supermercato hanno notato un individuo che, dopo aver sottratto dagli scaffali numerosa merce di vario genere, ha oltrepassato le casse senza pagare e si è diretto verso l’uscita.

Il personale della sicurezza è riuscito a bloccare l’uomo, che si è mostrato subito aggressivo e in evidente stato di alterazione psico-fisica. Durante il tentativo di trattenerlo, il malvivente ha iniziato a minacciare di morte i vigilanti e ha cercato di colpirli con calci e pugni. La situazione è degenerata rapidamente, costringendo gli addetti a chiedere l’intervento immediato delle forze dell’ordine.

L’arresto e la perquisizione

All’arrivo degli agenti della Squadra Volante, la scena era ancora concitata: i vigilanti stavano cercando di contenere l’uomo, che continuava a opporre resistenza e a mostrare atteggiamenti violenti. I poliziotti sono riusciti, non senza difficoltà, a immobilizzare il soggetto e a condurlo nell’autovettura di servizio.

La successiva perquisizione personale ha dato esito positivo: nello zaino dell’uomo sono stati trovati e sequestrati una lama seghettata e una spranga di ferro. La merce sottratta, ormai non più rivendibile, è stata restituita agli addetti del supermercato.

Le testimonianze e le ferite riportate

Gli addetti alla vigilanza, ascoltati dagli agenti, hanno riportato evidenti ferite riconducibili alla violenta aggressione subita.

Hanno raccontato che, dopo aver sorpreso il ladro e avergli chiesto di restituire la merce in attesa dell’arrivo della polizia, l’uomo ha reagito con estrema violenza: li ha minacciati di morte, li ha colpiti con pugni e calci e ha tentato di impugnare la lama seghettata per darsi alla fuga ed evitare il controllo.

I reati contestati e la misura del Questore

Al termine degli atti di polizia giudiziaria, il cittadino senegalese è stato tratto in arresto per tentata rapina impropria, lesioni volontarie e possesso illegale di oggetti atti ad offendere. L’uomo è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica.

Il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto la revoca del permesso di soggiorno e la successiva espulsione dal territorio nazionale, una volta che il soggetto verrà scarcerato. La decisione è stata presa in considerazione della gravità dei fatti e della pericolosità sociale dell’individuo, già gravato da numerosi precedenti per reati contro la persona, il patrimonio, in materia di stupefacenti e immigrazione.

IPA