Tenta di rubare un cellulare sul bus della linea 10 a Torino e aggredisce i passeggeri, arrestato un 39enne
Arrestato a Torino un 39enne egiziano per tentata rapina impropria su autobus: ha aggredito i passeggeri intervenuti in difesa della vittima.
Un arresto per tentata rapina impropria e denunce per lesioni personali e interruzione di pubblico servizio a Torino. Un uomo di 39 anni, cittadino egiziano, è stato fermato dopo aver cercato di sottrarre un telefono cellulare a un passeggero su un autobus urbano, reagendo con violenza contro chi aveva tentato di fermarlo.
L’intervento della Polizia: i fatti in piazza XVIII Dicembre
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi in piazza XVIII Dicembre, a Torino. Un uomo, a bordo di un autobus della linea 10, ha tentato di rubare un telefono cellulare a un altro passeggero. Alcuni presenti, accortisi del reato, sono intervenuti per aiutare la vittima. L’aggressore, nel tentativo di assicurarsi la fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, ha reagito con violenza, ferendo lievemente alcune delle persone che cercavano di bloccarlo.
La reazione violenta e l’arresto
Nonostante l’arrivo tempestivo delle Volanti dell’UPGSP e del Commissariato di P.S. Centro, il 39enne ha continuato a opporre resistenza, mantenendo un atteggiamento aggressivo e tentando di divincolarsi. Gli agenti, tuttavia, sono riusciti a bloccarlo e a condurlo presso gli uffici di Polizia per gli accertamenti del caso.
Il recupero del telefono e le conseguenze per l’indagato
Il telefono cellulare sottratto è stato recuperato dagli agenti e restituito al legittimo proprietario. Alla luce degli elementi raccolti e della condotta violenta dell’uomo, il 39enne è stato arrestato per tentata rapina impropria e denunciato per lesioni personali e interruzione di pubblico servizio.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.