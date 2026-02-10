Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per furto aggravato: questo il bilancio di un’operazione condotta nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato nell’area della stazione ferroviaria di Venezia Mestre. Un uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro il patrimonio, è stato fermato mentre tentava di sottrarre uno smartphone approfittando della folla in attesa dell’autobus. L’arresto è stato convalidato e il soggetto condannato a 1 anno e 6 mesi di reclusione, oltre al divieto di dimora nella provincia di Venezia.

Operazione della Polizia Ferroviaria a Mestre

L’intervento si è svolto nell’ambito di un’attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori nell’area della stazione ferroviaria di Venezia Mestre. Gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Ferroviaria hanno monitorato con attenzione la zona, particolarmente affollata a causa del flusso di viaggiatori e pendolari.

Durante il servizio i poliziotti hanno notato un uomo che si aggirava con fare sospetto nei pressi della fermata dell’autobus, proprio di fronte alla stazione. Approfittando della calca formatasi mentre numerose persone salivano sul mezzo pubblico, il soggetto si è avvicinato a un giovane e, con destrezza, è riuscito a sottrargli il telefono cellulare dalla tasca del giubbotto.

Il tentativo di fuga e il recupero della refurtiva

Accortosi della presenza degli agenti, l’uomo ha tentato di disfarsi rapidamente dello smartphone, un dispositivo dal valore superiore a 1.200 euro.

Tuttavia, i poliziotti sono riusciti a recuperare prontamente l’oggetto e a bloccare il sospettato prima che potesse dileguarsi tra la folla.

Identificazione e precedenti penali

Condotto presso gli uffici della Polizia Ferroviaria per ulteriori accertamenti, l’uomo è risultato già gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

Alla luce dei fatti è stato arrestato in flagranza per furto aggravato. L’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto per il soggetto una condanna a un anno e 6 mesi di reclusione, oltre al divieto di dimora nella provincia di Venezia.

