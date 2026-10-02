Tenta di rubare una bicicletta in un condominio di Alessandria ma viene fermato dai residenti: la dinamica

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Un arresto per tentato furto aggravato, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto il 15 settembre 2026 ad Alessandria. Un uomo è stato sorpreso mentre cercava di rubare una bicicletta all’interno di un cortile condominiale, grazie alla segnalazione e all’intervento tempestivo di alcuni residenti.

La segnalazione dei residenti ad Alessandria

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato ad Alessandria quando alcuni cittadini hanno notato un individuo intento a segare la catena che assicurava una bicicletta a una rastrelliera, all’interno di un cortile recintato di un palazzo cittadino.

La presenza sospetta dell’uomo ha insospettito i residenti, che hanno prontamente allertato le forze dell’ordine.

L’azione dei cittadini e la fuga del ladro

Due residenti, un uomo e una donna, sono intervenuti direttamente nel cortile per interrompere l’azione delittuosa. Alla loro vista, il presunto ladro ha tentato la fuga, abbandonando sia gli arnesi utilizzati per il tentativo di furto sia un coltello di notevoli dimensioni.

Nonostante il tentativo di dileguarsi, i due cittadini sono riusciti a bloccarlo e a richiedere l’intervento della Squadra Volanti della Questura di Alessandria.

L’arresto in flagranza e il sequestro degli oggetti

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno provveduto a bloccare il responsabile, a mettere in sicurezza l’area e a procedere all’arresto in flagranza per tentato furto aggravato.

Gli strumenti utilizzati per l’azione criminosa, compreso il coltello, sono stati recuperati e sottoposti a sequestro, come previsto dalla normativa vigente.

La convalida dell’arresto e il ruolo della cittadinanza

L’arresto in flagranza è stato successivamente convalidato dall’Autorità giudiziaria. La Polizia di Stato ha sottolineato come la tempestività della segnalazione e la collaborazione dei cittadini abbiano permesso di interrompere l’azione delittuosa e di assicurare il responsabile alla giustizia.

L’episodio evidenzia l’importanza della partecipazione attiva della comunità nella prevenzione dei reati che minano la sicurezza collettiva.

L’impegno della Polizia di Stato nella prevenzione dei furti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’ufficio ribadisce il proprio impegno quotidiano nella tutela dei cittadini, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto dei furti in abitazione e delle condotte che incidono sulla sicurezza della comunità. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine si conferma fondamentale per garantire un ambiente più sicuro.

IPA