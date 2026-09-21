Tenta di scassinare il garage di una casa ad Adrano ma viene tradito dalla maglia da calcio del Brasile

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Un 20enne è stato denunciato per tentato furto in concorso ad Adrano, dopo essere stato individuato dalla Polizia di Stato grazie alle immagini di videosorveglianza. Il giovane, insieme ad altri due complici, avrebbe cercato di scassinare la saracinesca di un garage. L’intervento è stato reso possibile dalla segnalazione di un cittadino e dalla successiva attività investigativa condotta dagli agenti del Commissariato locale.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando la Sala Operativa ha ricevuto una segnalazione riguardante un possibile tentativo di furto in un garage situato ad Adrano. Una pattuglia del Commissariato di Pubblica Sicurezza si è immediatamente recata sul posto, dove ha riscontrato che la saracinesca di un garage, appartenente a un’abitazione privata, era stata parzialmente danneggiata. Questo dettaglio ha confermato che qualcuno aveva cercato di forzarla poco prima dell’arrivo degli agenti.

L’inseguimento e il fermo del sospettato

Durante la perlustrazione della zona, i poliziotti della squadra volanti hanno notato tre giovani che, accortisi della presenza delle forze dell’ordine, si sono dati alla fuga tra le vie adiacenti. Nel corso della fuga, uno dei sospettati ha perso una giacca, che è stata prontamente recuperata dagli agenti. Dopo un breve inseguimento a piedi, i poliziotti sono riusciti a bloccare proprio il giovane che aveva perso l’indumento.

L’identificazione e le prove raccolte

Il ragazzo, un 20enne residente ad Adrano, è stato condotto in Commissariato per l’identificazione e per effettuare tutti i riscontri necessari. Gli agenti della Scientifica hanno poi analizzato le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Le riprese hanno permesso di accertare la corrispondenza tra le fattezze fisiche del giovane fermato e quelle della persona immortalata mentre tentava di scassinare la saracinesca del garage. Un ulteriore elemento di riconoscimento è stato fornito dalla giacca persa durante la fuga e dalla maglia della nazionale di calcio brasiliana indossata dal sospettato, la stessa che aveva addosso al momento del fermo.

La denuncia e le indagini in corso

Sulla base degli elementi raccolti, il 20enne adranita è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di tentato furto in concorso. La Polizia ha sottolineato che per l’indagato vale la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Sono attualmente in corso ulteriori indagini per identificare i due complici che hanno partecipato al tentativo di scasso e che sono riusciti a dileguarsi durante l’intervento degli agenti.

IPA