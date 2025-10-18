Tenta di sedare una rissa in via Petrarca a Napoli e viene accoltellato, 18enne ferito al fianco e a una mano

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato in via Petrarca, nella zona di Posillipo a Napoli. Il giovane avrebbe tentato di sedare una rissa tra alcuni ragazzi, ma uno di questi avrebbe estratto il coltello e lo avrebbe colpito. La vicenda è in fase di ricostruzione da parte della polizia di Stato.

Diciottenne accoltellato a Napoli

Il fatto è accaduto nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 ottobre nella zona di Posillipo, a Napoli. A ricostruire la vicenda è stato il ragazzo rimasto ferito. Il 18enne avrebbe provato a fermare una lite in corso tra alcuni giovani.

Uno dei ragazzi coinvolti nella rissa avrebbe poi estratto il coltello. Il 18enne è stato ferito a una mano e a un fianco. I medici lo hanno giudicato guaribile in 14 giorni.

Prova a sedare una rissa e viene accoltellato

Il 18enne che ha provato a fermare un litigio in corso in via Petrarca, una strada panoramica di Posillipo, che offre una vista spettacolare sul Golfo di Napoli, è stato curato al Pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli.

Il giovane si trovava in strada insieme a un amico e, una volta assistito alla rissa, ha provato a mettersi in mezzo per calmare i protagonisti. Ma è stato proprio lui ad avere la peggio, quando uno dei giovani ha estratto un coltello. Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia di Stato.

Gli agenti hanno raccolto la testimonianza del 18enne e hanno avviato gli accertamenti per risalire ai responsabili dell’accaduto.

Il precedente di una settimana fa a Palermo

L’aggressione avvenuta tra venerdì e sabato a Napoli riporta la mente a quanto accaduto la scorsa settimana a Palermo con la morte di Paolo Taormina. In questo caso l’esito è stato, purtroppo, estremamente più grave.

Ma la dinamica non è molto diversa, visto che il giovane palermitano aveva provato a fermare una rissa in corso all’esterno del suo locale, nella zona della movida palermitana. A sparargli a bruciapelo è stato il 28enne Gaetano Maranzano, che ha confessato l’omicidio subito dopo l’arresto.

Paolo Taormina è stato ucciso nella notte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre in via Spinuzza, a pochi passi dal Teatro Massimo a Palermo.