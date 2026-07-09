Tenta di soffocare la compagna a Ladispoli davanti ai figli, il più piccolo chiama il 112 e lo fa arrestare

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Tenta di soffocare la moglie all’alba, ma uno dei figli minori se ne accorge e chiama il 112. La denuncia dell’episodio di violenza domestica arriva da Ladispoli alla fine di giugno. L’intervento della pattuglia non ha messo fine solo all’aggressione, ma anche alla relazione. Infatti, dopo l’abuso e il ricovero al pronto soccorso, la donna ha deciso di denunciare e iniziare il percorso di allontanamento. Il gip ha quindi disposto la custodia cautelare in carcere per l’uomo.

Violenza domestica a Ladispoli

La chiamata all’alba: “Papà sta soffocando la mamma”. Così è stata scoperta l’aggressione, che rischiava di sfociare in un ennesimo femminicidio, ai danni di una madre di Ladispoli.

Uno dei quattro figli della coppia, infatti, è stato allertato dai rumori provenienti dalla camera dei genitori all’alba. Lo scorso 28 giugno, quando il padre è rincasato nelle prime ore del mattino, ha aggredito la compagna. Se parla di tentativo di soffocamento di fronte ai bambini.

Uno di questi ha preso il telefono e ha composto il 112 e, parlando direttamente con un poliziotto della centrale operativa della questura di Roma, ha denunciato il padre.

L’arrivo delle forze dell’ordine

L’urgenza nella voce del minore ha portato alla reazione rapida delle pattuglie, che dopo poco hanno raggiunto l’appartamento e sono entrate trovando il compagno della vittima in uno stato alterato, forse dall’alcol, e molto aggressivo.

Si è infatti opposto agli agenti che tentavano di calmarlo ed è stato quindi arrestato non solo in flagranza di reato, ma anche per aver resistito agli agenti. Le accuse contro di lui sono di tentato omicidio (forse più corretto parlare di tentato femminicidio), maltrattamenti, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale.

La donna è stata trovata a letto, in stato di shock e circondata dai suoi figli. È stata accompagnata al pronto soccorso dove è stata ricoverata per lesioni guaribili in 20 giorni.

La denuncia per abusi domestici

La donna, ascoltata dagli inquirenti, ha deciso di denunciare il compagno. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, chiamate dal figlio, ha deciso di interrompere la relazione e di presentare denuncia per i mesi di violenze subite.

Secondo quanto riportato dagli investigatori della procura di Civitavecchia, la violenza è iniziata a partire da maggio. Si è presentata come minaccia di ritorsioni fisiche e poi violenze sessuali.

Un quadro complicato e che ha portato il gip a disporre la custodia cautelare in carcere per l’uomo. Al momento si trova detenuto nella casa circondariale di Civitavecchia in attesa del processo. Un episodio che è divenuto noto alla stampa dopo un altro caso, in questo caso avvenuto a Taranto.