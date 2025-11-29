Tenta di strangolare la moglie con un cavo elettrico a Luino vicino Varese, nel 2019 l’aveva già aggredita

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Luino, vicino Varese, dopo aver picchiato la moglie e tentato di strangolare la donna con un cavo elettrico durante una lite. A dare l’allarme sono stati i vicini, che hanno chiamato le Forze dell’Ordine dopo aver sentito le urla. L’aggressore, già denunciato per violenze nel 2019, dopo un breve allontanamento da casa è stato fermato dai militari.

Tenta di strangolare la moglie con un cavo elettrico a Luino: femminicidio sfiorato

Ennesimo tentativo di femminicidio in Italia, anche questo avvenuto il 25 novembre, nel corso della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Un episodio che ricorda quello avvenuto a Firenze lo stesso giorno, quando un uomo ha accoltellato la moglie prima di essere fermato dalle Forze dell’Ordine.

Questa seconda storia viene invece da Luino, in provincia di Varese, dove i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 48 anni. L’aggressore, originario dello Sri Lanka ma residente in Lombardia, avrebbe colpito la moglie al volto diverse volte nel corso di una lite domestica.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

L’aggressione è avvenuta a Luino, nel varesotto

La situazione sembra essere degenerata al punto che l’uomo avrebbe tentato di strangolare la donna con un cavo elettrico.

La segnalazione dei vicini

I fatti si sono svolti presso un’abitazione di Varese, casa di residenza della coppia. Sono stati i vicini di casa a richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine, dopo aver sentito le urla che provenivano dall’appartamento.

La segnalazione al 112 ha fatto scattare l’intervento. I militari, una volta giunti sul posto, non avrebbero però trovato l’uomo in casa.

L’aggressore, dopo aver cercato di strangolare la moglie, si sarebbe poi allontanato dall’abitazione.

L’uomo aveva già aggredito la moglie nel 2019

Il 48enne stava rincasando quando le Forze dell’Ordine lo avrebbero intercettato e fermato. L’uomo si sarebbe peraltro messo alla guida e sarebbe risultato positivo all’alcoltest. È stato quindi arrestato e portato in carcere.

Dalle indagini è emerso che, nel 2019, aveva già aggredito la moglie.

La vicenda si era però conclusa nel 2020, quando l’aggressore era stato condannato ma aveva scontato due anni di carcere dopo un patteggiamento.