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A Viterbo un candidato all’esame teorico per la patente di guida è stato denunciato dopo essere stato sorpreso con addosso auricolari e microcamere. L’uomo tentava di superare il quiz grazie al supporto di un complice nascosto all’esterno della sede della Motorizzazione civile, che gli suggeriva in tempo reale le risposte corrette.

Il trucco smascherato durante i controlli

Il cittadino è stato fermato negli uffici della Motorizzazione Civile del capoluogo. A far scattare l’intervento è stato l’allarme acustico del metal detector, attivato mentre il candidato attraversava il varco di sicurezza. I funzionari hanno quindi avvisato gli agenti della Polizia Stradale di Viterbo.

La perquisizione e il materiale sequestrato

Gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria della Stradale, arrivati sul posto, hanno bloccato l’uomo e lo hanno sottoposto a una perquisizione personale.

Tra gli indumenti hanno trovato una microcamera nascosta all’altezza della maglietta, un microauricolare inserito nell’orecchio, uno smartphone e un trasmettitore wireless.

Il tentato raggiro alla scuola guida di Viterbo

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il materiale avrebbe permesso al candidato di ricevere in tempo reale le risposte corrette da una persona che si trovava all’esterno della Motorizzazione.

Al termine degli accertamenti, le apparecchiature sono state sequestrate e l’uomo è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per il tentativo di superare con l’inganno l’esame.

Polizia di Stato