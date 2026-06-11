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Un trentanovenne campano, gravemente indiziato di tentata estorsione aggravata in concorso, è stato fermato dopo aver tentato di raggirare un’anziana nel quartiere Monteverde a Roma. L’intervento della Polizia di Stato è stato reso possibile grazie alla prontezza della vittima, che ha avvisato la figlia residente all’estero, dando il via a una catena di comunicazioni culminata nell’arresto dell’uomo.

L’intervento a Roma

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel quartiere Monteverde di Roma. La vicenda ha avuto inizio quando una donna di 87 anni ha ricevuto una telefonata da un individuo che si è finto appartenente alle Forze dell’ordine.

L’uomo le ha comunicato che un suo documento d’identità era stato trovato sul luogo di una recente rapina.

Il tentativo di raggiro

La telefonata, dal tono allarmante, è stata seguita dalla minaccia di una perquisizione imminente presso l’abitazione della vittima.

L’interlocutore ha annunciato che un “collega” si sarebbe presentato a breve per effettuare i controlli necessari. Nonostante le pressioni e le ripetute chiamate tese a spaventarla, la donna non si è lasciata ingannare.

La reazione della vittima e l’intervento della Polizia

La lucidità dell’anziana è stata determinante: ha contattato la figlia, residente in Inghilterra, e insieme hanno attivato una serie di segnalazioni che hanno permesso alla Polizia di Stato di intervenire tempestivamente.

Gli agenti sono arrivati all’ingresso dello stabile e hanno individuato il presunto “emissario” della truffa proprio davanti all’appartamento, mentre attendeva che la vittima gli aprisse la porta.

L’arresto e le indagini

Alla richiesta di spiegazioni, l’uomo ha tentato di giustificare la sua presenza sostenendo di avere un appuntamento per la vendita di un impianto di allarme. Tuttavia, gli accertamenti successivi hanno permesso di chiarire il suo coinvolgimento nel tentativo di truffa.

L’analisi del suo smartphone ha rivelato messaggi con istruzioni operative, l’indirizzo dell’abitazione della vittima e dettagli sulle modalità di approccio.

Bloccato prima che potesse entrare in casa, il trentanovenne è stato arrestato. Le indagini proseguono per identificare eventuali complici coinvolti nell’organizzazione del tentativo di truffa.

Le decisioni dell’Autorità Giudiziaria

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto, disponendo per l’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari. Si precisa che le informazioni fornite si riferiscono alla fase delle indagini preliminari e che per l’indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Il caso avvenuto a Roma evidenzia ancora una volta i rischi a cui sono esposte le persone anziane, spesso prese di mira da malintenzionati che sfruttano la loro vulnerabilità. La prontezza della vittima e la collaborazione con i familiari si sono rivelate fondamentali per sventare il raggiro e consentire un rapido intervento delle forze dell’ordine.

IPA