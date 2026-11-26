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Un 26enne originario della Campania è stato arrestato a Vicenza con l’accusa di aver tentato di truffare un’anziana. Il giovane si stava dirigendo dalla donna con il pretesto di controllarle i gioielli quando è stato fermato nei pressi di corso Palladio.

La telefonata del falso finanziere

Nel pomeriggio di mercoledì 25 novembre la vittima ha ricevuto una chiamata da un uomo che si è spacciato per un finanziere.

Le ha raccontato che era stato commesso un furto in una gioielleria di Vicenza e che, durante un sopralluogo, era stato trovato un documento a lei intestato. Un presunto collega, ha aggiunto, sarebbe passato a verificare che i gioielli posseduti dalla donna non fossero quelli rubati.

L’intervento della Squadra Mobile

Insospettita dal racconto, l’anziana ha chiamato il 113 e ha riferito l’accaduto. Una pattuglia della Squadra Mobile si è quindi appostata nei pressi della sua abitazione, in attesa dell’arrivo del visitatore annunciato al telefono.

Poco dopo la donna ha avvisato la sala operativa che qualcuno era arrivato e aveva suonato il citofono. Gli agenti sono intervenuti e hanno sorpreso il giovane davanti all’ingresso, con il telefono in mano, mentre cercava di farsi aprire. È stato arrestato con l’accusa di tentata truffa.

In attesa del rito direttissimo

Il giovane è stato accompagnato nelle camere di sicurezza della Questura, dove è rimasto in attesa del rito direttissimo.

IPA