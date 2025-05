Tenta di truffare un’anziana fingendosi assicuratore, 18enne di Frascati beccato dai Carabinieri

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 18enne è stato arrestato a Frascati per tentata truffa ai danni di una pensionata. L’episodio è avvenuto quando il giovane ha cercato di ingannare una donna anziana, fingendosi un dipendente di una società assicurativa.

Intervento dei Carabinieri

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, i militari del Nucleo Operativo e del Nucleo Radiomobile di Frascati sono intervenuti prontamente in via Alessandro Secchi. La vittima, una 76enne vedova, aveva ricevuto una telefonata da un individuo che si spacciava per un dipendente di una società assicurativa, chiedendo di consegnare tutti i gioielli in suo possesso a un altro presunto dipendente della stessa società.

Il piano della truffa

Il piano prevedeva che i gioielli servissero a coprire i danni di un presunto incidente stradale in cui era coinvolto l’altro figlio della donna. Nel frattempo, il figlio convivente della vittima era stato contattato da un’altra persona che si spacciava per un Carabiniere, invitandolo a recarsi presso la Stazione dei Carabinieri per redigere gli atti relativi all’incidente.

L’arresto

Poco dopo, il giovane indagato si è presentato presso l’abitazione della 76enne, ormai rimasta sola, e ha chiesto la consegna dei preziosi. Tuttavia, il suo tentativo di fuga è stato bloccato dai Carabinieri di Frascati. Raccolti i gravi indizi di colpevolezza, il giovane è stato arrestato e condotto presso il carcere di Velletri. Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, l’indagato deve intendersi innocente fino a eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.

Fonte foto: IPA