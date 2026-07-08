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Un arresto con restituzione di gioielli in oro, questo il bilancio di un’operazione condotta dalle forze dell’ordine ad Arezzo, dove un uomo originario della provincia di Napoli si è finto carabiniere per mettere a segno una truffa ai danni di una donna di 62 anni. L’intervento tempestivo dei veri militari ha permesso di recuperare la refurtiva e assicurare il responsabile alla giustizia.

L’intervento ad Arezzo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi ad Arezzo. Un uomo, spacciandosi per carabiniere, ha contattato telefonicamente una donna di 62 anni residente in città, sostenendo che l’auto del suo defunto padre fosse stata coinvolta in una rapina.

Per scagionarla da ogni responsabilità, il falso militare ha chiesto di poter confrontare l’oro in possesso della donna con quello sottratto durante il presunto reato.

Il modus operandi del truffatore

La tecnica utilizzata dal malvivente ricalca uno schema ormai tristemente noto: il finto appartenente alle forze dell’ordine si propone come risolutore di un problema legato alla commissione di un reato, spesso coinvolgendo indirettamente un parente della vittima.

In questo caso, il truffatore ha convinto la donna a consegnargli un sacchetto contenente anelli, bracciali e collane in oro, con la scusa di doverli confrontare con la refurtiva della rapina.

L’intervento dei veri carabinieri

Il piano del malvivente sembrava destinato a buon fine, ma il racconto della donna ha insospettito il nipote, vero carabiniere, che ha deciso di allertare la Centrale Operativa della Compagnia di Arezzo.

I militari sono intervenuti immediatamente, avviando le ricerche sulla base delle descrizioni fornite dalla vittima.

L’arresto e il recupero della refurtiva

Poco dopo, grazie alla collaborazione tra la Squadra Mobile della Questura aretina, la Polizia Ferroviaria e i carabinieri, il truffatore è stato rintracciato presso la Stazione ferroviaria di Arezzo.

La perquisizione personale eseguita sul 35enne ha permesso di recuperare l’intera refurtiva, che è stata prontamente restituita alla legittima proprietaria.

Le indagini in corso

L’uomo, originario della provincia di Napoli, è stato arrestato per truffa e condotto presso la casa circondariale di Arezzo, a disposizione della Procura della Repubblica.

Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se il soggetto abbia messo a segno altri colpi nel territorio della provincia.

IPA