Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e una condanna a un anno e otto mesi di reclusione: questo il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Trani, dove un uomo originario della provincia di Catania è stato fermato in flagranza per tentata truffa aggravata ai danni di una donna ultrasettantenne. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato condannato anche al pagamento di 1.600 euro di multa. L’episodio si è svolto con una serie di telefonate ingannevoli, culminate con l’intervento tempestivo dei militari che hanno impedito la consumazione del reato.

Un arresto a Trani

L’operazione è stata condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trani, che ha agito in seguito alla segnalazione della vittima, una donna di oltre settant’anni residente nella città pugliese.

L’episodio ha avuto inizio con una telefonata sull’utenza fissa della vittima. L’interlocutore, spacciandosi per il nipote della donna e chiamandola affettuosamente “nonna“, ha richiesto il pagamento di una somma di denaro sostenendo che fosse necessaria per il ritiro di un pacco a lui destinato. Poco dopo la donna è stata contattata da un secondo individuo che si è presentato come “addetto alla consegna“, ribadendo la necessità di versare 3.000 euro per il presunto pacco.

Una terza telefonata, questa volta da parte di un sedicente “direttore delle poste“, ha ulteriormente confermato la richiesta fornendo alla vittima dei falsi codici alfanumerici da annotare. Queste modalità sono state utilizzate per mantenere la donna impegnata al telefono, impedendole di contattare parenti o le forze dell’ordine e aumentando la pressione psicologica su di lei.

L’intervento dopo la truffa del finto nipote

Nonostante il tentativo di truffa e la pressione esercitata la donna, consapevole di non avere nipoti maschi, ha intuito l’inganno e ha prontamente allertato la Centrale Operativa di Trani tramite il numero di emergenza. Seguendo le indicazioni dei militari la vittima ha finto di assecondare il truffatore, consentendo così ai Carabinieri di organizzare un intervento rapido e mirato.

Quando il 26enne si è presentato presso l’abitazione della donna per riscuotere la somma pattuita, ovvero circa 3.000 euro in contanti e diversi monili d’oro, i militari sono intervenuti e lo hanno bloccato subito dopo la consegna, arrestandolo in flagranza di reato.

Le conseguenze giudiziarie e la condanna

La Procura della Repubblica di Trani ha disposto la presentazione dell’arrestato dinanzi al Tribunale per la convalida e il giudizio direttissimo. All’esito dell’udienza il Tribunale ha accolto la richiesta di condanna avanzata dalla Procura, infliggendo all’uomo una pena di un anno e otto mesi di reclusione e una multa di 1.600 euro.

Le accuse contestate sono di tentata truffa aggravata dall’approfittamento delle condizioni della vittima e dalla recidiva specifica.

Le indagini e l’appello alla cittadinanza

Le indagini dei Carabinieri proseguono per identificare eventuali complici e verificare la presenza di altri episodi collegati. L’operazione mette in evidenza l’importanza di non cedere a richieste telefoniche di denaro o oggetti preziosi e di segnalare tempestivamente ogni episodio sospetto al numero di emergenza 112.

Le forze dell’ordine sottolineano che la responsabilità dell’uomo dovrà essere accertata con sentenza definitiva, valendo fino ad allora la presunzione di innocenza.

IPA