Tenta di uccidere la compagna a Torino e poi si getta dal balcone, lei salva scappata dai vicini

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia a Torino, dove un tentativo di femminicidio è sfociato nella morte dell’aggressore. Secondo quanto ricostruito, un uomo di 37 anni ha aggredito la compagna, tentando di ucciderla, ma lei è riuscita a fuggire assieme alla figlia di un anno, trovando rifugio dai vicini di casa. L’uomo si è poi suicidato buttandosi dal balcone.

Tenta di uccidere la compagna a Torino

Tentato femminicidio a Torino. Un uomo di 37 anni ha aggredito e tentato di uccidere la compagna 31enne, ma lei è riuscita a mettersi in salvo dai vicini.

È successo nella giornata di oggi, domenica 4 ottobre, nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord della città. Lo riporta Ansa.

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L’aggressore morto suicida

Dopo la tentata aggressione l’uomo si è suicidato, lanciandosi dal balcone al decimo piano di un palazzo.

È questa la prima ricostruzione di quanto avvenuto oggi in un condominio in via Cervino.

Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire nel dettaglio la dinamica di quanto accaduto.

Salvi la donna e la figlia di un anno

Secondo una prima ricostruzione fatta dagli inquirenti, anche sulla base di quanto raccontato dalla donna, l’aggressione sarebbe avvenuta a seguito di una banale lite.

L’uomo ha aggredito la compagna sul balcone, avrebbe tentato di buttarla di sotto e poi di strangolarla, mettendole le mani al collo.

La donna però è riuscita a fuggire e con la figlia di un anno ha trovato rifugio nell’appartamento dei vicini.

A quel punto il 37enne si sarebbe gettato nel vuoto dal balcone.