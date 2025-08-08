Tenta di uccidere la moglie a coltellate a Seregno, lei si salva nascondendosi da una vicina: fermato 38enne

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Avrebbe tentato di uccidere la moglie a coltellate al culmine di una lite, ma la donna si sarebbe salvata trovando rifugio da una vicina. È accaduto a Seregno, nella provincia di Monza e Brianza. Dopo l’aggressione l’uomo, un 38enne, avrebbe tentati di nascondersi nel Comasco presso alcuni parenti, ma i carabinieri lo hanno raggiunto e arrestato. Dovrà rispondere di lesioni permanenti e maltrattamenti.

Tentato femminicidio a Seregno

Come ricostruisce Il Giorno i fatti risalirebbero alle 5:30 del mattino di mercoledì 6 agosto a Seregno (Monza e Brianza). Un uomo e una donna, marito e moglie con figli. La coppia avrebbe iniziato a litigare, poi sarebbero arrivati gli insulti e alla fine le minacce.

L’uomo, 38 anni, avrebbe dunque impugnato un coltello e avrebbe iniziato a colpire la moglie. La donna sarebbe stata raggiunta da almeno 37 colpi – scrive la testata locale Il Cittadino – uno dei quali al volto.

© 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà A Seregno un 38enne avrebbe tentato di uccidere la moglie a coltellate. La donna si è salvata trovando riparo da una vicina. L’uomo è stato arrestato

Non è dato sapere se i due figli abbiano assistito all’aggressione. La donna, un anno più giovane del marito, sarebbe riuscita a divincolarsi dalla furia dell’uomo e sarebbe fuggita lungo le scale condominiali fino ad arrivare al piano di sopra.

Come scrive Monza Today, la vittima avrebbe dunque notato la porta d’ingresso spalancata di una vicina che proprio in quel momento stava uscendo per andare al lavoro, e si sarebbe rifugiata nel suo appartamento. Proprio in quel momento il 38enne l’avrebbe raggiunta e, impossibilitato ad entrare, avrebbe sfondato un vetro dell’abitazione. Con questo gesto si sarebbe ferito, un imprevisto che lo avrebbe fatto desistere.

I soccorsi dopo le coltellate

Monza Today scrive che l’uomo, dopo l’aggressione, sarebbe fuggito in provincia di Como portando con sé i due figli. Avrebbe dunque trovato riparo presso alcuni parenti.

Nel frattempo sul luogo dell’aggressione sono arrivati i sanitari del 118 di Monza. La donna è stata trasportata presso il pronto soccorso di Desio dove ha presentato ferite superficiali. I medici le hanno dato una prognosi di venti giorni.

La fuga a Como e l’arresto

Come anticipato, l’uomo è stato arrestato. È stato rintracciato dai carabinieri che lo hanno trovato dentro l’abitazione di alcuni parenti nel Comasco.

Gli inquirenti indagano per stabilire se ci siano stati precedenti di violenza domestica e per capire se i figli abbiano assistito all’aggressione. Il Giorno scrive che il 38enne risulterebbe incensurato.

Un caso analogo si è verificato a Pontinia, in provincia di Latina, il 2 agosto. Un uomo ha tentato di uccidere la moglie a coltellate per poi darsi alla fuga. La donna è stata salvata dai carabinieri, intervenuti tempestivamente dopo la chiamata dei vicini che avevano sentito le urla.