Tenta di uccidere la moglie a Perugia strangolandola con il cavo del caricabatterie davanti ai 3 figli piccoli

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia a Perugia. Un cittadino nigeriano, nato nel 1996, è stato fermato dopo una violenta lite domestica.

Intervento della Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nella notte di ieri, quando una chiamata al 112 ha allertato le forze dell’ordine. Gli agenti della Squadra Volante sono giunti in un’abitazione di Perugia per una segnalazione di lite in famiglia.

La dinamica dei fatti

Giunti sul posto, gli agenti hanno preso contatti con la vittima, che ha raccontato di essere stata aggredita dal compagno. L’uomo, incurante della presenza dei tre figli minorenni, avrebbe colpito la donna al volto e tentato di strangolarla prima con un cavo di caricabatterie e poi con le braccia.

La richiesta di aiuto

La donna, durante l’aggressione, è riuscita a chiedere aiuto, allertando i vicini di casa. Questi ultimi hanno prontamente richiesto l’intervento della Polizia di Stato. Gli agenti, una volta sul posto, hanno notato evidenti segni di escoriazioni sul volto della donna e segni di strangolamento al collo.

Intervento medico e arresto

Per le ferite riportate, è stato richiesto l’intervento dei sanitari del 118, che hanno trasportato la donna all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Le lesioni sono state giudicate guaribili in 15 giorni. L’uomo, invece, è stato portato in Questura e, dopo le formalità di rito, arrestato per tentato omicidio aggravato, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Attualmente si trova presso il Carcere di Perugia – Capanne, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA