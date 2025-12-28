Tenta di uccidere un 84enne all'ospedale Sant'Andrea di Roma e aggredisce i carabinieri, arrestato 43enne

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Notte di paura all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Un uomo di 43 anni avrebbe tentato di uccidere il compagno di stanza, un anziano di 84 anni, prima colpendolo e poi soffocandolo. A scongiurare la tragedia è stato il personale del nosocomio intervenuto a seguito delle urla, che ha allertato le forze dell’ordine. L’aggressore avrebbe poi aggredito anche i carabinieri che infine lo hanno arrestato con l’accusa di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale.

Paura all’ospedale Sant’Andrea di Roma

Secondo Roma Today i fatti risalgono alle 23 della notte di sabato 27 dicembre, presso il reparto di gastroenterologia dell’ospedale Sant’Andrea di Roma.

Improvvisamente un uomo di 43 anni in degenza, di nazionalità indiana, avrebbe iniziato a colpire il compagno di stanza, un anziano di 84 anni.

Successivamente avrebbe tentato di soffocarlo a mani nude. Il personale medico, attirato dalle urla provenienti dalla stanza, è prontamente intervenuto.

Per il momento non è dato conoscere le ragioni dell’aggressione. I sanitari hanno subito sottratto l’anziano alla furia del compagno di stanza, ma la situazione è degenerata ulteriormente.

Tenta di uccidere un anziano e aggredisce i carabinieri

Secondo Anagnia, nonostante l’intervento dei sanitari la tensione sarebbe rimasta e avrebbe coinvolto anche i parenti della vittima. Per questo motivo dall’ospedale sono stati chiamati i carabinieri.

Sul posto sono intervenuti i militari della stazione Tomba di Nerone, ma il 43enne si è scagliato anche contro gli uomini dell’Arma nel tentativo di opporsi all’arresto. Tra l’uomo e i carabinieri sarebbe nata una colluttazione che ha procurato ai militari alcune lievi ferite.

L’arresto

I carabinieri sono riusciti infine a neutralizzare il 43enne, che è stato infine trasportato presso il carcere di Regina Coeli. Secondo Anagnia dovrà rispondere di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale.

Recentemente un altro fatto di cronaca ha avuto luogo in un ospedale. Il 16 dicembre al San Giovanni Battista di Foligno un 26enne con un bambino al seguito, violando il regolamento sugli orari, ha tentato di accedere per visitare un parente ricoverato. Al diniego del personale medico, il giovane ha aggredito i sanitari ed è stato arrestato.