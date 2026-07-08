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Un arresto per violenza sessuale e lesioni personali, questo il bilancio di un intervento condotto dalla Polizia di Stato nella notte dell’8 luglio a Salerno. Un cittadino straniero è stato fermato in flagranza di reato dopo aver aggredito tre giovani turiste nei pressi della Villa Comunale, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine.

L’intervento a Salerno

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte dell’8 luglio, quando una segnalazione di aggressione è giunta alla Sala Operativa della Questura di Salerno.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, supportati dai militari dell’Esercito Italiano impegnati nell’operazione “Strade Sicure”, sono intervenuti rapidamente nei pressi della Villa Comunale, luogo indicato dalla chiamata d’emergenza.

La ricostruzione dei fatti

Giunti sul posto, gli equipaggi della Sezione Volanti hanno trovato tre giovani turiste straniere, tutte visibilmente provate e con segni di colluttazione.

A poca distanza, gli operatori hanno individuato un uomo che, alla vista delle forze dell’ordine, ha tentato di allontanarsi. È stato prontamente bloccato e identificato come il presunto responsabile dell’aggressione.

Le accuse a carico dell’arrestato

Dalle prime ricostruzioni, il cittadino straniero avrebbe seguito una delle giovani, appena maggiorenne, per poi aggredirla fisicamente.

L’uomo avrebbe costretto la ragazza a subire baci e palpeggiamenti contro la sua volontà, compiendo ulteriori atti di natura sessuale. Quando le amiche della vittima hanno tentato di intervenire per difenderla, l’aggressore avrebbe reagito con violenza, colpendo una delle ragazze al volto e causandole lesioni.

L’arresto e le procedure successive

Il tempestivo intervento degli agenti ha permesso di fermare l’uomo prima che potesse dileguarsi.

Dopo le procedure di rito e i rilievi foto-segnaletici, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Salerno, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

IPA