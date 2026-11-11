Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una donna è stata arrestata per furto aggravato in un negozio di cosmetici. La 50enne, cittadina romena residente a Brescia, è stata fermata dalla Polizia dopo aver nascosto alcuni prodotti nella borsa e averne pagati soltanto una parte. L’episodio si è verificato al Tigotà di via Emilio Salgari.

Brescia, furto di cosmetici al Tigotà

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi gli agenti della Squadra Volante della Questura sono intervenuti nel punto vendita Tigotà di via Emilio Salgari, in seguito a una richiesta urgente arrivata al numero 112 NUE. A segnalare l’episodio è stata la direttrice del negozio, che aveva fermato la donna mentre si dirigeva verso le casse dopo aver occultato diverse confezioni di cosmetici all’interno di una borsa.

La cliente ha pagato solo una parte della merce. Quando ha raggiunto l’uscita, le barriere antitaccheggio hanno suonato e la direttrice le ha intimato di fermarsi e restituire quanto sottratto. A quel punto la donna ha aperto la borsa: alcuni cosmetici sono caduti a terra e risultavano privi del dispositivo antitaccheggio.

L’arresto

Gli agenti, arrivati sul posto, hanno bloccato la donna e ricostruito l’accaduto raccogliendo le dichiarazioni della direttrice. La sospettata è stata poi accompagnata negli uffici della Questura. Al termine degli atti di polizia giudiziaria, e sulla base degli elementi raccolti, è stata arrestata per furto aggravato e messa a disposizione della Procura della Repubblica.

Le parole del Questore

Il Questore Sartori ha sottolineato l’importanza di segnalare tempestivamente i reati e le situazioni potenzialmente pericolose. In questo caso, ha osservato, la chiamata alla Polizia ha permesso un intervento rapido, concluso con l’identificazione e l’arresto della responsabile del furto nel negozio di Brescia.