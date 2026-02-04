Tenta il suicidio a Casapulla con un congegno a gas e chiama la polizia, intervento lampo e salvataggio
A Casapulla la Polizia di Stato ha salvato un uomo di 43 anni che aveva tentato il suicidio a causa di gravi difficoltà economiche.
È stato tratto in salvo un uomo di 43 anni a seguito di un tentativo di suicidio avvenuto nei giorni scorsi a Casapulla (Caserta). L’intervento è stato effettuato dalla Polizia di Stato, dopo che l’uomo aveva manifestato intenti suicidi a causa di gravi difficoltà economiche.
La segnalazione e l’intervento immediato
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio con una telefonata giunta alla Sala Operativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Santa Maria Capua Vetere. L’uomo, in preda a una forte agitazione, ha comunicato di aver predisposto un pericoloso congegno domestico utilizzando una stufa a gas, manifestando così la sua intenzione di compiere un gesto estremo.
L’azione di mediazione e la localizzazione
L’operatore della Polizia ha immediatamente avviato una delicata attività di ascolto e mediazione telefonica, riuscendo a ottenere dettagli fondamentali per individuare la posizione dell’uomo, che si trovava a Casapulla. Grazie a queste informazioni, una pattuglia si è recata tempestivamente presso l’abitazione indicata.
L’accesso all’abitazione e la messa in sicurezza
Una volta giunti sul posto, gli agenti sono riusciti ad accedere all’interno dell’appartamento. La priorità è stata quella di mettere in sicurezza l’ambiente, eliminando ogni possibile rischio legato al congegno a gas. Successivamente, l’uomo, visibilmente provato, è stato messo al sicuro dagli operatori.
L’uomo, sposato e padre di due figli, ha spiegato agli agenti di essere sopraffatto da una situazione economica particolarmente difficile. Proprio questa condizione lo aveva spinto a pensare di compiere un gesto estremo come il suicidio.
L’intervento dei sanitari e il trasporto in ospedale
Poco dopo, sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118, che ha valutato le condizioni dell’uomo e ha disposto il suo trasporto volontario presso la struttura ospedaliera più vicina, dove ha potuto ricevere le cure necessarie.
