Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Salvataggio in extremis a Cuneo. Un uomo di circa cinquant’anni è stato tratto in salvo mentre stava per gettarsi dal viadotto Sarti, grazie alla prontezza e al coraggio di un poliziotto libero dal servizio.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato a Cuneo, sul viadotto Sarti, un’area già interdetta ai pedoni per ragioni di sicurezza. L’intervento tempestivo dell’agente ha impedito che si consumasse una tragedia, confermando ancora una volta l’importanza della presenza delle forze dell’ordine anche fuori dal servizio.

L’intervento dell’agente: una corsa contro il tempo

Il protagonista della vicenda è un Agente Scelto delle Volanti, che, mentre si trovava a bordo della propria auto insieme alla moglie e ai figli, ha notato un uomo in una posizione sospetta nei pressi della ringhiera pedonale del viadotto Sarti. L’area, come ricordato dalle autorità, è vietata ai pedoni per motivi di sicurezza. L’agente, insospettito, ha osservato lo specchietto retrovisore e si è accorto che l’uomo aveva già scavalcato la recinzione, manifestando evidenti intenti suicidi.

Nonostante fosse fuori servizio, il poliziotto non ha esitato: ha fermato il veicolo in sicurezza, è sceso rapidamente e si è diretto verso l’uomo, chiedendo alla moglie di contattare la Questura per richiedere supporto. Giunto sul posto, ha trovato l’uomo già posizionato sulla rete metallica, con una gamba penzolante nel vuoto, pronto a compiere il gesto estremo.

Il dialogo e il tentativo di mediazione

L’agente ha tentato di instaurare un dialogo empatico con l’uomo, cercando di dissuaderlo dal compiere l’atto suicida. Tuttavia, il soggetto ha minacciato di lanciarsi nel vuoto se il poliziotto si fosse avvicinato ulteriormente. La situazione si è fatta sempre più delicata, con la tensione che cresceva di minuto in minuto.

Proprio in quei momenti concitati, un’ambulanza di passaggio si è fermata e il personale sanitario è intervenuto per fornire supporto. La presenza dei soccorritori ha permesso di gestire meglio la situazione e di coordinare le operazioni di salvataggio.

Il salvataggio: coraggio e prontezza

Approfittando di un attimo di distrazione dell’uomo, l’agente ha agito con decisione: si è avvicinato rapidamente, ha afferrato la gamba sinistra del soggetto e lo ha trascinato a terra, utilizzando il proprio corpo per attutire la caduta. In questa manovra, il poliziotto ha riportato lievi traumi distorsivi alla gamba destra e alla zona cervicale, ma è riuscito a impedire che l’uomo si lanciasse dal ponte.

Il soggetto, un cittadino italiano di circa cinquant’anni, è stato poi affidato alle cure dei sanitari e trasportato presso il locale nosocomio per ricevere l’assistenza necessaria.

Il bilancio degli episodi simili in città

Il Questore di Cuneo ha espresso il proprio apprezzamento per l’operazione di salvataggio, sottolineando il valore dell’intervento compiuto fuori dal servizio e a rischio dell’incolumità personale dell’agente. Secondo quanto riferito dalle autorità, nel corso dell’anno si sono già registrati 10 eventi in cui soggetti hanno tentato gesti suicidari da ponti e viadotti cittadini.

Di questi, 6 episodi sono stati sventati grazie all’intervento tempestivo del personale di Polizia, mentre purtroppo 4 casi si sono conclusi con il decesso delle vittime. Un dato che evidenzia la gravità del fenomeno e l’importanza della prevenzione e dell’attenzione costante da parte delle forze dell’ordine e dei servizi sanitari.

Il ruolo delle forze dell’ordine nella prevenzione

L’episodio di ieri rappresenta solo l’ultimo di una serie di interventi che hanno visto protagonisti gli agenti della Polizia di Stato nel tentativo di prevenire gesti estremi. La presenza sul territorio, la capacità di cogliere segnali di disagio e la prontezza nell’agire sono elementi fondamentali per salvare vite umane.

Il Questore ha voluto rimarcare come il coraggio e la professionalità dimostrati dall’agente siano un esempio per tutta la comunità e per il corpo di Polizia. L’operazione, compiuta in condizioni di particolare rischio, ha permesso di evitare una tragedia e di restituire una speranza a una persona in difficoltà.

Il contesto: sicurezza e disagio sociale

Il viadotto Sarti, teatro dell’episodio, è un’area già nota alle autorità per la sua pericolosità e per i numerosi tentativi di suicidio registrati negli ultimi anni. Proprio per questo motivo, la zona è stata interdetta ai pedoni, ma ciò non ha impedito che si verificassero nuovi episodi di disagio.

Le forze dell’ordine, in collaborazione con i servizi sociali e sanitari, continuano a monitorare la situazione e a intervenire ogni volta che si presentano segnali di allarme. La prevenzione e il supporto psicologico restano strumenti fondamentali per affrontare il problema alla radice.

La testimonianza di un gesto eroico

L’intervento dell’agente scelto delle Volanti di Cuneo si inserisce in un quadro più ampio di impegno quotidiano da parte delle forze dell’ordine. Nonostante fosse fuori servizio e in compagnia della propria famiglia, il poliziotto non ha esitato a mettere a rischio la propria incolumità per salvare una vita.

Il gesto è stato accolto con gratitudine dalla cittadinanza e dalle istituzioni, che hanno voluto sottolineare il valore umano e professionale dell’operato delle forze di Polizia. Un esempio di dedizione e senso del dovere che merita di essere riconosciuto e valorizzato.

Le reazioni delle istituzioni

Il Questore di Cuneo ha voluto esprimere pubblicamente il proprio plauso all’agente intervenuto, sottolineando come il suo comportamento rappresenti un modello per tutti gli operatori delle forze dell’ordine. L’episodio ha riacceso il dibattito sull’importanza della prevenzione del suicidio e sulla necessità di rafforzare le misure di sicurezza nei punti più sensibili della città.

Le autorità hanno inoltre ricordato che la collaborazione tra Polizia, servizi sanitari e cittadini è fondamentale per individuare tempestivamente situazioni di rischio e intervenire con efficacia.

Un appello alla comunità

L’episodio avvenuto sul viadotto Sarti rappresenta un monito per tutta la comunità: il disagio psicologico e sociale può colpire chiunque, e solo attraverso la solidarietà e l’attenzione reciproca è possibile prevenire tragedie. Le forze dell’ordine invitano i cittadini a segnalare situazioni sospette e a non sottovalutare mai i segnali di sofferenza che possono manifestarsi anche nei luoghi più impensati.

Il salvataggio di ieri è la dimostrazione concreta che l’impegno e la prontezza di chi indossa una divisa possono fare la differenza, anche fuori dal servizio. Un esempio di coraggio che merita di essere raccontato e ricordato.

IPA