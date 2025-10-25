Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato salvato dalla Polizia di Stato dopo un tentato suicidio nella sua abitazione. L’allarme è stato lanciato dalla figlia residente all’estero, preoccupata per l’assenza di contatti con il padre, noto per precedenti tentativi e gravi patologie. L’intervento, avvenuto a Formia il 25 ottobre 2025, è stato coordinato dalla Sala Operativa della Questura di Latina e ha visto la collaborazione dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario.

La segnalazione della figlia e l’allerta alle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando la figlia dell’uomo, che vive all’estero, ha tentato invano di mettersi in contatto con il padre. Preoccupata per il suo silenzio, e consapevole dei suoi precedenti tentativi di suicidio e delle sue condizioni di salute, la donna ha deciso di rivolgersi alle autorità italiane per chiedere aiuto.

L’intervento della Polizia di Stato e le difficoltà di accesso

Ricevuta la richiesta di soccorso, la Sala Operativa della Questura di Latina ha immediatamente inviato una pattuglia del Commissariato di Formia presso l’abitazione dell’uomo. Gli agenti, giunti sul posto, si sono trovati di fronte a ostacoli imprevisti: il cancello carraio era chiuso e nessun vicino era disponibile per facilitare l’ingresso. Nonostante le difficoltà, i poliziotti hanno agito con determinazione, scavalcando la recinzione per raggiungere una finestra con gli oscuranti aperti.

Per garantire un accesso sicuro e senza arrecare danni, gli agenti hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Grazie alla collaborazione tra le forze dell’ordine e i soccorritori, è stato possibile entrare nell’appartamento in modo tempestivo e controllato.

Il ritrovamento dell’uomo e il salvataggio

All’interno dell’abitazione, gli agenti hanno trovato l’uomo disteso sul letto, circondato da confezioni di medicinali vuote. La situazione ha confermato i timori della figlia e la gravità dell’emergenza. Il pronto intervento degli agenti e del personale sanitario ha permesso di stabilizzare l’uomo e trasportarlo in ospedale. Secondo quanto riferito, l’uomo non è più in pericolo di vita.

