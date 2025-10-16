Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato sventato un tentativo di suicidio nelle prime ore del 10 ottobre 2025 sul viadotto Santa Lucia, lungo l’Autostrada A10 in direzione sud. Un uomo, notato da un automobilista mentre si trovava seduto sul guard-rail, è stato tratto in salvo dagli agenti della Polizia Stradale di Imperia, intervenuti prontamente dopo la segnalazione. Il soggetto è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118 e trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Imperia.

La segnalazione e l’intervento tempestivo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando la Centrale Operativa della Polizia Stradale di Genova ha ricevuto una segnalazione da parte di un utente in transito sull’Autostrada A10. L’automobilista ha riferito di aver visto un uomo seduto sul guard-rail del viadotto Santa Lucia, nel territorio di Imperia, e poco più avanti un veicolo fermo in una piazzola d’emergenza con la portiera aperta.

L’arrivo delle pattuglie e il salvataggio

Immediatamente, l’operatore della Centrale ha allertato le pattuglie della Sottosezione della Polizia Stradale di Imperia Ovest, che si trovavano nelle vicinanze. Gli agenti sono giunti rapidamente sul posto e hanno trovato l’uomo in una situazione estremamente pericolosa: era già in procinto di lanciarsi nel vuoto, con il corpo oltre la parte esterna del viadotto. Grazie alla prontezza e al coraggio dimostrati, i poliziotti sono riusciti ad afferrarlo e a riportarlo in sicurezza sulla carreggiata, evitando così una tragedia.

