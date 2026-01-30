Tenta il suicidio a Roma durante la diretta del Tg Rai, 38enne salvato dalla polizia sul ponte Spizzichino

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Sventato un suicidio in diretta Tv a Roma. Un 38enne è stato fermato da alcuni agenti mentre stava tentando di togliersi la vita lanciandosi dal ponte Spizzichino, nel quartiere Ostiense, davanti alle telecamere Rai presenti sul cavalcavia per riprendere le operazioni di sgombero degli ex Mercati generali.

Il tentato suicidio a Roma

L’episodio si è verificato intorno alle 7.30 di venerdì 30 gennaio. L’uomo di nazionalità afgana ha scavalcato il parapetto del cavalcavia Ostiense urlando frasi sconnesse e attirando l’attenzione delle forze dell’ordine.

Gli agenti del gruppo Sicurezza Pubblica Emergenziale della polizia locale di Roma Capitale hanno notato e bloccato in tempo il 38enne, prima che riuscisse a gettarsi nel vuoto.

Il salvataggio in diretta Tv

Il salvataggio è stato ripreso in diretta dalla troupe televisiva del programma regionale di approfondimento Buongiorno Rai, sul posto per raccontare il progetto di riqualificazione dell’area degli ex Mercati generali di Roma, oggetto dello sgombero delle forze dell’ordine.

“Sono prontamente intervenuti gli agenti della polizia locale” ha detto l’inviata Rai interrompendosi per far riprendere l’intervento a pochi metri.

L’intervento degli agenti

Il 38enne, su cui sono state effettuate le procedure di identificazione, è stato affidato ai servizi sanitari.

Sul suicidio scongiurato è arrivata una nota del sindacato della polizia locale, Sulpl: “Esprimiamo un plauso ai poliziotti locali dello S.P.E. che questa mattina hanno tratto in salvo una vita umana”.

“Le condizioni di disagio in cui versano le migliaia di invisibili delle nostre metropoli – ha spiegato il segretario Romano Marco Milani – alimentano purtroppo problemi psichiatrici, degrado e criminalitá diffusa, il cui contrasto ha trasformato di fatto la mission delle Polizie Locali d’Italia, presenze ormai prevalenti nelle grandi metropoli. Sindaci e Governo ne prendano atto, garantendo formazione, strumenti ed organici all’altezza delle garanzie di Sicurezza dei cittadini”.

Secondo gli ultimi dati Istat disponibili sui suicidi in Italia, nel 2022 sono state 3.934 le persone che si sono tolte la vita, in aumento rispetto alle 3.870 del 2021 e alle 3.748 del 2020.

Dai numeri riportati da Telefono Amico Italia risulta come nel 2024 siano state oltre 6.700 le persone che hanno chiesto aiuto per allontanare questo tipo di pensiero.

Parlare di suicidio è complesso. In caso di emergenza è possibile contattare il 112. Chi si trova in pericolo, o conosce qualcuno che lo è, può rivolgersi al Telefono Amico chiamando lo 02 2327 2327, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 24, oppure tramite chat WhatsApp al numero 324 011 7252, disponibile dalle 18 alle 21. Un altro riferimento è Samaritans Onlus, raggiungibile al numero 06 77208977 (secondo il proprio piano tariffario), con servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.