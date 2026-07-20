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Un uomo di 36 anni è stato tratto in salvo dalla Polizia di Stato a Torino mentre stava tentando un gesto anticonservativo sulla passerella Ponte Terenziani, nei pressi del fiume Dora Riparia. L’intervento è stato reso possibile grazie a una segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112, che ha permesso agli agenti del Commissariato Madonna di Campagna di intervenire tempestivamente e scongiurare il peggio.

L’uomo sulla passerella e il tentativo di dialogo

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nei giorni scorsi quando una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112 ha segnalato la presenza di una persona in evidente stato di pericolo nei pressi del fiume Dora Riparia. Gli operatori hanno subito allertato il Commissariato di P.S. Madonna di Campagna, che ha inviato una pattuglia sul posto.

Giunti sulla passerella “Ponte Terenziani”, gli agenti hanno notato un uomo che aveva posizionato una bicicletta in modo anomalo contro la ringhiera, utilizzandola come trampolino. Gli operatori hanno tentato di instaurare un dialogo con il cittadino italiano di 36 anni, cercando di dissuaderlo dal compiere il gesto estremo.

Il momento critico e il salvataggio

La situazione è precipitata quando l’uomo ha appoggiato un piede sul sellino della bici e si è aggrappato con una mano alla ringhiera, manifestando l’intenzione di compiere un gesto estremo. A quel punto, i poliziotti sono intervenuti prontamente: si sono avvicinati senza esitazione, riuscendo ad afferrarlo e a riportarlo in sicurezza, nonostante la complessità dell’operazione dovuta alla posizione precaria dell’uomo e al rischio concreto di caduta nel fiume.

L’importanza della tempestività e della professionalità

L’episodio di Torino ha messo in luce l’importanza della tempestività delle segnalazioni e della professionalità degli agenti della Polizia di Stato, che hanno saputo gestire una situazione estremamente delicata e rischiosa. Grazie al loro intervento, è stato possibile evitare una tragedia e garantire la sicurezza del cittadino coinvolto.

IPA