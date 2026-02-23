Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 47 anni è stato tratto in salvo dai Carabinieri a Carini mentre tentava di togliersi la vita gettandosi da un ponte ferroviario. L’intervento, reso possibile grazie alla prontezza delle forze dell’ordine, è stato motivato da difficoltà personali dell’uomo, legate alla perdita del lavoro e a problemi sentimentali.

Il salvataggio: la ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, il drammatico episodio si è verificato quando un 47enne residente nella zona ha contattato telefonicamente la Stazione locale dell’Arma, annunciando la sua intenzione di compiere un gesto estremo. L’uomo ha dichiarato di voler porre fine alla propria vita gettandosi da un ponte ferroviario situato lungo la Strada Provinciale 6.

L’intervento delle pattuglie e la gestione della crisi

Ricevuta la segnalazione, sono immediatamente scattate le ricerche da parte delle pattuglie della Sezione Radiomobile della Compagnia di Carini, supportate dal personale della Stazione locale. Nel frattempo, un militare di servizio in caserma ha mantenuto un costante contatto telefonico con l’uomo per circa trenta minuti, cercando di rassicurarlo e di ridurre la tensione emotiva attraverso una delicata opera di de-escalation.

Il momento decisivo sul ponte ferroviario

Grazie al coordinamento tra le pattuglie e il militare in contatto con il soggetto, i Carabinieri sono riusciti a localizzare l’uomo. Egli si trovava già all’esterno della barriera di protezione di un ponte ferroviario, a circa dieci metri di altezza, in corrispondenza della linea ferroviaria che attraversa la Strada Provinciale 6. Gli operatori, agendo con la massima cautela per garantire la sicurezza di tutti, sono riusciti ad afferrare l’uomo per la cintura e a metterlo in salvo, scongiurando così il peggio.

L’affidamento ai sanitari e le cause del gesto

Una volta tratto in salvo, il 47enne è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato presso l’ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, il gesto sarebbe stato motivato da recenti difficoltà personali, in particolare la perdita del lavoro e problematiche di natura sentimentale.

