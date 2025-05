Tenta il suicidio tagliandosi le vene con una lametta, arriva la polizia: salvataggio in extremis a Catania

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato salvato dalla Polizia di Stato a Catania dopo aver minacciato di compiere un gesto estremo. L’intervento è avvenuto grazie a una chiamata al numero unico di emergenza, che ha permesso agli agenti di agire rapidamente e prevenire una tragedia.

Intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Sala Operativa dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania ha ricevuto una chiamata da un uomo in difficoltà. Gli agenti hanno mantenuto il contatto telefonico il più a lungo possibile, cercando di dissuaderlo dal compiere un gesto irreparabile, mentre le volanti si dirigevano verso la sua abitazione.

Momenti di tensione

Giunti sul posto, i poliziotti sono entrati in casa e hanno trovato l’uomo in piedi in cucina, con una lametta in mano e già ferito ai polsi. Nonostante il tentativo dell’uomo di ferirsi ulteriormente, gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a metterlo in sicurezza.

Primi soccorsi e cure

Una volta immobilizzato, gli agenti hanno utilizzato strofinacci e altri mezzi di fortuna per tamponare le ferite in attesa dell’ambulanza. L’uomo è stato poi trasportato d’urgenza al pronto soccorso, dove ha ricevuto le prime cure ed è stato sottoposto a ulteriori accertamenti specialistici. Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale di Catania.

Fonte foto: IPA