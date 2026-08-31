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Una denuncia per truffa, questo il bilancio di un’indagine condotta dalla Polizia di Stato a Sora (Frosinone), dove un uomo è stato accusato di aver raggirato una donna durante la compravendita di un cane. L’uomo avrebbe ricevuto un acconto di 500 euro su un totale di 950 euro pattuiti, per poi rendersi irreperibile. L’indagine è stata avviata a seguito della denuncia della vittima.

Donna raggirata a Sora

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio ha avuto luogo a Sora (Frosinone), dove una donna si è rivolta alle forze dell’ordine dopo essere stata vittima di un presunto raggiro legato all’acquisto di un animale domestico.

La vicenda ha preso avvio quando la vittima ha deciso di acquistare un cane, concordando con il venditore la cifra di 950 euro. Di questa somma, 500 euro sono stati versati come acconto tramite bonifico bancario, mentre i restanti 450 euro sarebbero stati consegnati al momento della ricezione dell’animale.

Dopo aver effettuato il pagamento dell’acconto, la donna ha tentato più volte di contattare telefonicamente il venditore per stabilire la data della consegna del cane. Tuttavia, ogni tentativo si è rivelato vano: il venditore non ha più risposto alle chiamate, facendo sorgere nella vittima il sospetto di essere stata vittima di una truffa.

L’intervento della Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la donna, insospettita dal comportamento del venditore, ha deciso di sporgere denuncia-querela presso gli uffici di Sora. Gli agenti hanno quindi avviato una serie di accertamenti, riuscendo a ricostruire il percorso del denaro e a individuare il presunto responsabile.

Le indagini hanno portato all’identificazione di un uomo di 30 anni, residente nella stessa città, che avrebbe messo in atto una modalità consolidata di raggiro. Secondo quanto emerso, l’indagato era solito ricevere importi simili su carte di pagamento o rapporti finanziari presso istituti bancari esteri, probabilmente con l’obiettivo di disperdere il denaro di provenienza illecita.

Il quadro indiziario e la posizione dell’indagato

Gli investigatori hanno raccolto un grave quadro indiziario a carico del sospettato, che è stato denunciato in stato di libertà per il reato di truffa. La Polizia di Stato ha sottolineato che, al momento, l’uomo è solamente indiziato di delitto e che la sua posizione dovrà essere valutata in sede giudiziaria.

IPA