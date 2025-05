Tenta la fuga dalla polizia in retromarcia, poi si scaglia contro gli agenti: 32enne arrestato a Torino

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Torino, dove un 32enne di origine serbe è stato fermato per resistenza e furto. L’uomo è stato bloccato grazie all’intervento di alcuni poliziotti liberi dal servizio.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti, appartenenti all’UPGeSP, alla Squadra Mobile della Questura torinese e al V Reparto Mobile di Torino, hanno notato un’autovettura sospetta nel quartiere Mirafiori Sud. Il veicolo era stato segnalato nei giorni precedenti per essere utilizzato in reati predatori.

Inseguimento e arresto

Gli agenti hanno tentato di fermare il conducente, che si è dato alla fuga in retromarcia, per poi proseguire a piedi dopo aver abbandonato l’auto in piazza Santi Apostoli. Nonostante la forte resistenza opposta dall’uomo, che ha colpito gli agenti con calci, è stato definitivamente fermato.

Accuse e prove

Negli uffici di Polizia, è emerso che il 32enne aveva fornito dati anagrafici falsi e che a suo carico c’era un ordine di carcerazione del 2021 per resistenza a P.U., lesioni personali, ricettazione, furto aggravato, guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche e guida senza patente. Sono stati rinvenuti e sequestrati diversi arnesi atti allo scasso, una carta di debito intestata ad un’altra persona e una chiave di un furgone di provento furtivo.

Procedimento legale

Il 32enne è stato arrestato per resistenza e violenza a P.U. e false dichiarazioni sull’identità personale. È stato inoltre denunciato alla Procura della Repubblica per furto, ricettazione e per possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli. Il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva.

