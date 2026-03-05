Tenta la rapina al supermercato Eurospin di Lomazzo ma la cassiera lo riconosce: era l'ex compagno di scuola

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Cassiera riconosce l’ex compagno di scuola che la voleva rapinare e lo mette in fuga. Una dipendente di un supermercato Eurospin di Lomazzo, nel Comasco, ha smascherato e permesso di identificare il 30enne che le ha puntato una pistola, risultata poi finta, durante una tentata rapina nel punto vendita. L’uomo è stato raggiunto a casa dai carabinieri, a pochi metri dal discount, e denunciato a piede libero.

La tentata rapina all’Eurospin di Lomazzo

La singolare vicenda è avvenuta nella giornata di martedì 3 marzo all’Eurospin di via Negri del comune in provincia di Como. Il rapinatore ha fatto irruzione nel supermercato a volto coperto e con quella che all’apparenza sembrava una pistola, intimando alla cassiera di consegnargli il contante.

Come raccontato anche ai microfoni della trasmissione Ore 14, la donna ha dichiarato di conoscerlo da anni perché frequentatore della stessa comitiva di amici e di averlo riconosciuto subito, tanto da pensare inizialmente che si trattasse di uno scherzo.

ANSA

Il racconto della cassiera

All’inviata della trasmissione condotta da Milo Infante su Rai 2, la donna ha spiegato di aver “riconosciuto la voce, non è tanto alto, quindi diciamo che è facile da riconoscere, poi lo conosco da 30 anni, quindi gli ho detto ‘cosa stai facendo?‘”

Nonostante l’atteggiamento divertito dell’ex compagna di classe, l’uomo ha aggredito la cassiera tirandole i capelli e puntandole l’arma finta al fianco.

L’irruzione nel supermercato e la fuga

A quel punto la donna ha capito come il 30enne avesse intenzioni tutt’altro che scherzose e ha iniziato a urlare, chiamandolo per nome e riuscendo a sventare la rapina.

Un comportamento di segno totalmente opposto rispetto a un’altra vicenda salita agli onori delle ultime cronache con al centro la cassiera del Coin di Roma.

Rendendosi conto di essere stato smascherato, il rapinatore si è dunque dato alla fuga a mani vuote. Ma a quel punto la sua identità era stata già svelata: i carabinieri intervenuti in seguito alla chiamata hanno raccolto la testimonianza della cassiera e sono andati a bussare a casa del 30enne, a poca distanza dal punto vendita.

Come riportato da La Provincia di Como, l’uomo ha ammesso le sue responsabilità e ha portato i militari dell’Arma nel luogo dove aveva nascosto l’oggetto con cui aveva minacciato la donna, che si è rivelato essere un accendino a forma di pistola.

L’uomo è stato quindi denunciato a piede libero alla procura di Como per tentata rapina aggravata.

Una situazione che provoca paura nell’ex compagna, perché, ha affermato “sa dove abito, siamo cresciuti insieme, stessa compagnia, il fatto che comunque è fuori non mi fa stare molto serena”.