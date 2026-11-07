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Un 34enne senza fissa dimora è stato arrestato in flagranza a Orbassano, in provincia di Torino, mentre tentava di truffare una coppia di anziani. L’uomo è stato bloccato proprio nel momento in cui cercava di farsi consegnare alcune monete d’oro dalle vittime.

La telefonata sospetta a due anziani

I coniugi, residenti a Orbassano (Torino), poco prima dell’intervento avevano ricevuto la chiamata di un uomo che si era presentato come un militare dell’Arma.

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Il sedicente carabiniere li aveva invitati a consegnare i monili d’oro a un collega che sarebbe passato a casa per una presunta comparazione giudiziaria.

La chiamata ai veri carabinieri

Insospettiti dalla richiesta, i due hanno contattato i Carabinieri per verificare che cosa stesse accadendo.

I militari hanno quindi attivato le pattuglie di Orbassano e Piossasco, che si sono appostate in attesa del sospettato.

L’arresto

L’uomo è stato bloccato mentre cercava di ottenere le monete ed è stato arrestato perché gravemente indiziato di tentata truffa aggravata in concorso.

Su disposizione dell’Autorità giudiziaria è stato trasferito nella casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino.

IPA