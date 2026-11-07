Tenta la truffa del finto carabiniere con una coppia di anziani a Orbassano, arrestato 34enne
Fermato a Orbassano mentre cercava di ottenere monete d’oro da una coppia di anziani, dopo una telefonata con la falsa identità di un carabiniere.
Un 34enne senza fissa dimora è stato arrestato in flagranza a Orbassano, in provincia di Torino, mentre tentava di truffare una coppia di anziani. L’uomo è stato bloccato proprio nel momento in cui cercava di farsi consegnare alcune monete d’oro dalle vittime.
La telefonata sospetta a due anziani
I coniugi, residenti a Orbassano (Torino), poco prima dell’intervento avevano ricevuto la chiamata di un uomo che si era presentato come un militare dell’Arma.
Il sedicente carabiniere li aveva invitati a consegnare i monili d’oro a un collega che sarebbe passato a casa per una presunta comparazione giudiziaria.
La chiamata ai veri carabinieri
Insospettiti dalla richiesta, i due hanno contattato i Carabinieri per verificare che cosa stesse accadendo.
I militari hanno quindi attivato le pattuglie di Orbassano e Piossasco, che si sono appostate in attesa del sospettato.
L’arresto
L’uomo è stato bloccato mentre cercava di ottenere le monete ed è stato arrestato perché gravemente indiziato di tentata truffa aggravata in concorso.
Su disposizione dell’Autorità giudiziaria è stato trasferito nella casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.