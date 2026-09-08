Tenta un furto a Bolzano, poi la violenza contro la Polizia: 21enne bloccato da una guardia giurata
Un tunisino di 21 anni è stato arrestato a Bolzano dopo aver tentato il furto di uno scooter e aver aggredito agenti intervenuti.
A Bolzano è stato eseguito un arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Un cittadino tunisino di 21 anni è stato fermato dopo aver tentato di sottrarre uno scooter e aver aggredito sia il proprietario che gli agenti intervenuti. I fatti si sono svolti nella giornata di sabato 5 settembre, in pieno centro cittadino.
L’intervento in piazza Università
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante i consueti controlli del territorio effettuati dalla Squadra Volante della Questura di Bolzano nel fine settimana.
Nel pomeriggio di sabato 5 settembre, una pattuglia è stata chiamata a intervenire in piazza Università, dove era stata segnalata la presenza di un individuo intento a sottrarre uno scooter. Il proprietario del mezzo, insieme ad alcuni amici, è stato anche aggredito dal sospetto, che ha tentato di allontanarsi rapidamente dalla zona dirigendosi verso piazza Domenicani.
La reazione violenta e l’arresto
Gli agenti hanno raggiunto il malfattore poco dopo. Alla richiesta di fornire le proprie generalità e di seguire i poliziotti in Questura per accertamenti, l’uomo ha reagito con violenza: ha minacciato gli operatori e si è rifiutato di collaborare. Nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha aggredito uno degli agenti con vari pugni, dando origine a una lunga colluttazione.
Solo grazie all’intervento di una Guardia Particolare Giurata di passaggio nella zona, i poliziotti sono riusciti a bloccare e ammanettare il sospetto. L’uomo, identificato come cittadino tunisino di 21 anni, è stato quindi accompagnato presso gli uffici della Questura.
Le accuse e le conseguenze per l’agente
Al termine degli accertamenti, il giovane è stato tratto in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la casa Circondariale di Bolzano. L’agente aggredito ha riportato lesioni giudicate guaribili in 4 giorni di prognosi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.